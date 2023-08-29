دلما للصرافة تفتتح فرعاً جديداً في المصفح بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دلما للصرافة افتتاح فرعها الجديد في المصفح بأبوظبي، بالتعاون مع شركة ويسترن يونيون. يمتدّ الفرع الجديد على مساحة 75 متراً مربعاً، ويطل بتصميم حديث ومتطور ليلبي مختلف حاجات العملاء. ويضم خمس مناضد خدمة تقدم فيها خدمات عدة على غرار التحويلات المالية، ونظم حماية الأجور، والخدمات المخصّصة للشركات.

وتسعى الشركة إلى توسيع انتشارها في المنطقة، إذ افتتحت عدّة فروع لها في مواقع بارزة مثل أبوظبي ودبي والشارقة، مما يرسّخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الخدمات المالية. وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مجموعة مؤسّسات الصيرفة والتحويل المالي للعام 2022، تُعتبر الإمارات الآن ثاني أكبر سوق للتحويلات المالية الخارجية في العالم.

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