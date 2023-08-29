«جاهز للإطلاق من فيزا» يدعم إصدار منتجات جديدة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة «فيزا» المتخصصة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، إطلاق برنامج «جاهز للإطلاق من فيزا»، لمنح شركات التكنولوجيا المالية والكيانات غير المصرفية تجربة سلسة في إصدار منتجات الدفع.

وتعد «نيم كارد» أول شركة مزودة لـ«الخدمات المصرفية كخدمة» (BaaS) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنضم إلى البرنامج، وتحول إمكانيات إصدار بيانات اعتماد حلول الدفع لشركات التكنولوجيا المالية من خلال أول منصة جاهزة وشاملة من نوعها في المنطقة. وتواجه شركات التكنولوجيا المالية والكيانات غير المصرفية العديد من التحديات عند محاولة إطلاق برامج دفع جديدة. ويصعب تحقيق التمكين التكنولوجي والتشغيلي والتجاري في السوق، نظراً لأن مشهد تمكين البطاقات لا يزال مجزأً.

ويعني ذلك أن الشراكة مع العديد من اللاعبين في المنظومة مثل رعاة رقم التعريف البنكي (BIN)، ومعالجات مُصدري البطاقات، وشركاء اعرف عميلك، وشركاء مكافحة غسل الأموال، وغيرهم، تعد أمراً مطلوباً للنفاذ إلى أسواق متعددة.

ويتعامل برنامج «جاهز للإطلاق من فيزا» مع هذه التحديات من خلال توفير إمكانية إصدار بيانات اعتماد شاملة من خلال تجميع المنتجات، وإدارة البرامج، ومنصة تكنولوجية متكاملة قابلة للتطوير عبر واجهات برمجة التطبيقات، وهي الأدوات الأساسية التي يستخدمها المطورون للسماح بتشغيل خدمات «فيزا» على منصتهم.

وتسهم منهجية «عقد واحد» و«سعر واحد» و«تكامل واحد» في جعل العملية بأكملها أكثر بساطة وتقلل من الجداول الزمنية للانتقال إلى مصادر خارجية في السوق، وهو عامل حيوي بالنسبة للشركات الناشئة.

وقالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس ومدير عام «فيزا» في الإمارات: «يعد البرنامج الأول من نوعه لمنصة إصدار شاملة والتي تجمع بشكل فعال المنتجات والخدمات اللازمة لشركات التكنولوجيا المالية لإطلاق برنامج الدفع بسرعة وسلاسة. ويَعد البرنامج بتوفير أسعار مناسبة وتعاقدات فردية وتكامل سلس».

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