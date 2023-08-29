أسعار الذهب مستقرة في الإمارات ومرتفعة عالمياً

المصدر: دبي - محمود حسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقرت أسعار الذهب في الإمارات، أمس، رغم ارتفاع الأسعار عالمياً. ووفقاً للأسعار التي تم تداولها، سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» نحو 232.00 درهماً، بينما سجل سعر الذهب عيار «غرام 22» مستوى 214.75 درهماً، أما سعر الذهب عيار «غرام 21» فقد استقر عند 208.00 دراهم، وسجل الذهب عيار «غرام 18» نحو 178.25 درهماً.

وعالمياً ارتفعت أسعار الذهب على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1915.99 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعاً. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % إلى 1943.80 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 24.17 دولاراً للأوقية والبلاتين 0.1 % إلى 944.06 دولاراً. وزاد البلاديوم 0.5 % إلى 1230.74 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز