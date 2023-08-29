مؤشر دبي يحافظ على مستوى 4100 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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حافظ سوق دبي المالي على مكانته قرب مستوى 4100 نقطة، في ختام تداولات جلسة أمس، أولى جلسات الأسبوع، وأغلق المؤشر عند 4099.52 نقطة.

واستحوذ سهما «الخليج للملاحة» و«مصرف عجمان» على 35 % من سيولة سوق دبي المالي، في جلسة أمس، بسيولة قاربت 117.4 مليون درهم، حيث تصدر سهم «الخليج للملاحة» تداولات السوق، مسجلاً سيولة بنحو 75.1 مليون درهم بختام الجلسة، ليبلغ سعر السهم 7.05 دراهم.

وجاء سهما «دبي الوطنية للتأمين»، و«الإمارات دبي الوطني» في مقدمة ارتفاعات 12 سهماً بسوق دبي في ختام جلسة أمس، وارتفعا 3 و1.2 % على التوالي.

وصعدت أسهم الفردوس القابضة 1 %، والعربية للطيران 1 %، والاتحاد العقارية 0.98 %، وارتفع سهم إعمار للتطوير 0.8 % عند سعر 6.48 دراهم، وأغلق سهم «إعمار العقارية» على ثبات عند سعر 6.90 دراهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9749.27 نقطة، متراجعاً بـ0.16 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم الجرافات البحرية 4.3 %، وإيزي ليس 3.8 %، وبنك أم القيوين الوطني 3.3 %، وأدنوك للحفر 3.2 %، وبالمز الرياضية 2.8 %.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 208 ملايين درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة قاربت 116 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 111.2 مليون درهم.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة بنحو 1.3 مليار درهم موزعة بواقع 978.97 مليون درهم في سوق أبوظبي، و336.04 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 415.6 مليون سهم عبر تنفيذ 19.4 ألف صفقة.

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