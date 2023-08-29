إطلاق «آرتشي».. شريك تسريع أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي 12 سبتمبر المقبل إطلاق «آرتشي»، الشريك الجديد والمبتكر لتسريع أعمال التكنولوجيا المالية «فينتك» في الأسواق، بعدما تم الإعلان عن المشروع عالمياً،أمس، بهدف توسيع نطاق الجيل القادم من شركات التكنولوجيا المالية والمساهمة في تشكيل وقيادة هذه الفئة المبتكرة من الأعمال. ستركز آرتشي في البداية على إرساء شراكات مع كيانات التكنولوجيا المالية في كل من أستراليا والمملكة المتحدة وسوق التكنولوجيا المالية سريع التوسع في الشرق الأوسط. وسيتم إطلاق «آرتشي» من خلال سلسلة من الأحداث خلال الفترة المتبقية من العام في المنطقة، بدءاً من دبي في 12 سبتمبر المقبل.

وستستثمر «آرتشي» في رأس المال الفكري ومد الشركات بالخبرات في مراحلها المبكرة والحرجة التي تسبق دخول السوق الأمر الذي سيسهم في تحسين فرص نشر التكنولوجيا المالية ذات الإمكانات العالية والمساهمة في تحقيق النمو السريع والمستدام لتلك الشركات الناشئة. ويصل إجمالي التمويل العالمي لمجال التكنولوجيا المالية يتجاوز الـ 75 مليار دولار في عام 2022، وما يزيد عن 350 مليار دولار منذ عام 2018.

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