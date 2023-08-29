«إكسبو الشارقة» يستضيف 18 معرضاً في الربع الأخير

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أعلن مركز إكسبو الشارقة جاهزيته لاستضافة وتنظيم موسم حافل بالفعاليات المحلية والإقليمية والدولية التي ستقام خلال الربع الأخير من 2023 في إكسبو الشارقة والمراكز التابعة له في كل من خورفكان والذيد، حيث تضم أجندة الفعاليات 18 معرضاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً، بزيادة 63 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 11 معرضاً وفعالية، ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات مشاركة واسعة من كبرى الشركات وتستقطب أعداداً كبيرة من العارضين والزوار من مختلف دول العالم.

وتتضمن أبرز المعارض والأحداث التي ستنطلق أولى فعالياتها في 27 سبتمبر المقبل وتختتم آخرها في الأول من يناير 2024، النسخة الـ52 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، ومعرض «الخليج للطلاء»، والمعرض «الوطني للتوظيف»، ومعرض «التعليم الدولي»، ومعرض «الشارقة الدولي للكتاب»، كما تحفل أجندة إكسبو الشارقة للفترة القادمة بـ5 فعاليات ومعارض نوعية متخصصة تنظم للمرة الأولى في الإمارة، ومن أبرزها معرض «الإمارات للعطور والعود» والتي ستقام فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر المقبل، والمعرض التجاري المزمع تنظيمه خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر المقبل.

نمو مستدام

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة أن تعزيز قطاع المعارض يعتبر جزءاً أساسياً من خطط التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، انطلاقاً من التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والنهج التنموي لحكومة إمارة الشارقة، التي استشرفت أهمية هذه الصناعة ودعمتها كواحدة من أهم القطاعات الجاذبة والمساندة للاستثمارات الصناعية والتجارية والمحفزة لقطاع السياحة والضيافة، مؤكداً أن النمو المستدام الذي يشهده قطاع المعارض في إمارة الشارقة يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها غرفة الشارقة على صعيد تعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات في الشارقة وتمكينها من تحقيق مساهمة فاعلة في دعم كافة القطاعات الاقتصادية وتنشيط الحركة السياحية.

جاهزية

وأشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن عام 2023 كان حافلاً بالنسبة لقطاع المعارض والمؤتمرات في الشارقة، حيث حقق نمواً غير مسبوق وعزز مكانة إمارة الشارقة كوجهة عالمية لقطاع المعارض وسياحة الأعمال، ولاسيما في ظل زخم الفعاليات التي شهدها إكسبو الشارقة والذي أصبح منصةً إقليمية رائدة لتنظيم واستضافة كبرى المعارض، مؤكداً حرص المركز على مواصلة هذا الزخم وتحقيق التنوع والشمولية في أجندة فعالياته خلال الربع الأخير من العام الجاري بما يضمن الارتقاء بدور صناعة المعارض في تعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لإمارة الشارقة على مختلف المستويات، مؤكداً جاهزية إكسبو الشارقة لاستقبال الزوار والجهات العارضة من جميع أنحاء العالم، وحرصه على تطبيق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في تنظيم المعارض والتي من شأنها ضمان نجاح هذه الفعاليات.

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