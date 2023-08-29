7 % نمو اقتصاد الإمارات المتوقع 2023

المصدر: (دبي ــ سيد صالح)

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أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن انضمام الإمارات إلى مجموعة دول «بريكس» يُضيف إلى الدولة واقتصادها دعماً متعدد الجوانب، مشيراً إلى أن الدولة ستضخ رأسمال إضافياً في بنك «بريكس» للتنمية. وأعرب عن توقعاته بأن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 7 % خلال العام الجاري، لافتاً معاليه إلى أن الإمارات تُعد واحدة من أسرع الدول نمواً على مستوى العالم. وقال بن طوق خلال مقابلة أجراها معه تلفزيون «بلومبرغ»، إن انضمام الإمارات إلى «بريكس» يأتي في إطار دعمها للتعددية، وأن «بريكس» ليس محوراً مناوئاً للغرب بأي حال من الأحوال، كما أن الإمارات لطالما كانت مركزاً للتجارة العالمية، وهي تُركز دوماً على إقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية.

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