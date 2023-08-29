«فامكو» شريك حلول النقل الأفضل لقطاع النقل العام في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد رامز حمدان، مدير عام «الفطيم هينو»، أن «فامكو» نجحت في ترسيخ مكانتها بصفتها شريك حلول النقل الأفضل لقطاع النقل العام في دولة الإمارات.

وقال رامز حمدان لـ «البيان»: تأسست شركة الفطيم للآليات والماكينات (فامكو) بدولة الإمارات عام 1978؛ وتقدم خدماتها ومنتجاتها لمجموعة متنوعة من الشركات التجارية وقطاعات النقل والبناء والتصنيع والتخزين والنفط والغاز والقطاع البحري. وتتمتع فامكو اليوم بمكانةٍ رائدة وسمعةٍ مرموقة باعتبارها إحدى أبرز شركات قطاعي النقل الصناعي والتجاري في المنطقة.

وأضاف: تشمل منتجات الشركة الشاحنات والحافلات ومعدات الإنشاءات ومعدات التخزين ومناولة المواد ومولدات الطاقة والمعدات الصناعية والمحركات البحرية، إضافةً إلى تأجير المعدات والمعدات المستعملة والخدمات المالية. وتعتبر الشركة الموزع الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة للشاحنات والحافلات ومعدات الإنشاءات التي تحمل علامة فولفو التجارية، كما أنها الموزع الحصري للمركبات الصناعية الثقيلة ذات الشهرة العالمية مثل يانمار ودوسان وهيمونيسا وإيه جي جي وإس دي إل جي وانجرسول راند ولينده. وتسعى فامكو إلى توسيع أعمالها من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية لتوفير حل كامل لسلسلة القيمة للزبائن، بالاعتماد على نهج فريد يركز على العملاء.

وحول رؤيته لمستقبل قطاع المعدات الثقيلة وما هي التوقعات بخصوصه، قال: اختتمنا عام 2022 بتحقيق إنجازات استثنائية، ويسرّنا اليوم مشاركة هذا النجاح مع الشركاء والعلامات التجارية المميزة التي نتعامل معها. وعززت «فامكو» العام الماضي سمعتها بصفتها شريك حلول النقل الأفضل لقطاع النقل العام في دولة الإمارات، حيث تُعد المورّد الأبرز لأساطيل حافلات هيئة الطرق والمواصلات بدبي ودائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة. ويعتمد جميع ركاب النقل العام في دولة الإمارات على خدمات فامكو بشكلٍ أو بآخر خلال حركتهم في مختلف أنحاء الدولة.

وأضاف: ازداد الطلب على المركبات التجارية بصورة ملموسة مدفوعاً بتسارع النشاط الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات بشكل عام. وينعكس هذا الازدياد في النمو الذي سجلته فامكو من حيث أعداد الحافلات المدرسية ومركبات التوزيع المعتمدة لدى القطاعات الرئيسية، بما فيها قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية. ومن المتوقع نمو هذه القطاعات بشكل أكبر مع التحول إلى التجارة الرقمية وانتشار خدمة التوصيل للوجهة النهائية ونمو الصناعات الأساسية من أجل دعم النمو السكاني المتزايد في دولة الإمارات.

وحول الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الشركة، قال: نعمل في فامكو على تنفيذ الخطط المحددة لتعزيز عدد من قطاعات الأعمال، وذلك من خلال توفير مجموعة متكاملة من الحلول الملائمة لجميع نقاط الأسعار في السوق، وتقديم تجارب سلسلة للزبائن بالاستفادة من التحول الرقمي، وتوفير القيمة للزبائن بالاعتماد على تقنيات الاتصال عن بُعد والبرامج لتعزيز مستويات الكفاءة. وتجدر الإشارة إلى أن شبكة فامكو تتمتع حالياً بحضور واسع يغطي الإمارات السبع ويشمل ست منشآت متطورة، بما فيها أربع منشآت من فئة 3 إس واثنتين من فئة 2 إس، علماً أنها جميعاً جاهزة لدعم الزبائن أينما كانوا، فضلاً عن تزويدهم بحلول الاتصال والمعلوماتية الرائدة لتمكينهم من تحقيق أقصى مستويات الإنتاجية.

وحول رؤية الشركة في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة، قال: تُعد فامكو جزءاً من مجموعة الفطيم للسيارات، التي تواصل تقديم خدمات ومنتجات جديدة للمساهمة في دفع مسيرة دولة الإمارات الرامية إلى بناء مستقبل مستدام، ودعم الأهداف الأستراتيجية للدولة من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وتوفر المجموعة حالياً تشكيلة واسعة من السيارات الكهربائية والهجينة لمواكبة الطلب غير المسبوق على هذه المركبات.

وتأتي دولة الإمارات في مقدمة الدول من حيث جاهزيتها لسوق المركبات الكهربائية، كما أنها تشهد أحد أعلى معدلات الإقبال على هذه المركبات، حيث يفكر 30% من سكان الدولة بشكل جدي باقتناء مركبة كهربائية للإسهام في عملية التحوّل الأخضر. وتمتلك الدولة أيضاً واحدة من أعلى نسب محطات الشحن الكهربائي إلى المركبات في العالم، مع وجود 325 محطة شحن كهربائي حالياً، وخطط لزيادة العدد بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة.

ومن المتوقع أن يحقق سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً سنوياً مركباً بنسبة 30% بحلول عام 2028.

وأصبحت جوانب الاستدامة وحلول النقل الخضراء من أبرز ضرورات الأعمال بالنسبة إلى مختلف المؤسسات والحكومات، لذا تعتزم فامكو إطلاق أول شاحنة كهربائية ثقيلة تحمل علامة فولفو في يونيو 2023، في خطوة هامة تندرج في إطار مساعيها لإزالة الكربون من قطاع النقل الطرقي.

كما استكملت حافلات فولفو الكهربائية العام الماضي المرحلة التجريبية لنقل الركاب لمدة ستة أشهر في دولة الإمارات، حيث خضعت النماذج المستخدمة إلى اختبارات الشحن السريع في دبي وتأثير التضاريس المحلية، وسجلت أداءً مذهلاً من حيث انعدام الانبعاثات والضجيج، وسرعان ما ستكون إنجازاً جديداً في رحلة الدولة نحو اعتماد حلول النقل الذكية والمستقبلية. ونطمح في عام 2023 إلى تعزيز مكانتنا في قطاع النقل الكهربائي والأخضر، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية العامة لمجموعة الفطيم للسيارات.

وحول حصة الشركة في قطاع المركبات التجارية في دولة الإمارات؟ وما هي معدلات نمو حصتها في السوق، قال: اختتمنا عام 2022 بتحقيق إنجازات استثنائية، ويسرّنا اليوم مشاركة هذا النجاح مع الشركاء والعلامات التجارية المميزة التي نتعامل معها. وعززت فامكو العام الماضي سمعتها بصفتها شريك حلول النقل الأفضل لقطاع النقل العام في دولة الإمارات، حيث تُعد المورّد الأبرز لأساطيل حافلات هيئة الطرق والمواصلات بدبي ودائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة. ويعتمد جميع ركاب النقل العام في دولة الإمارات على خدمات فامكو بشكلٍ أو بآخر خلال حركتهم في مختلف أنحاء الدولة.

وازداد الطلب على المركبات التجارية بصورة ملموسة مدفوعاً بتسارع النشاط الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات بشكل عام. وينعكس هذا الازدياد في النمو الذي سجلته فامكو من حيث أعداد الحافلات المدرسية ومركبات التوزيع المعتمدة لدى القطاعات الرئيسية، بما فيها قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية. وتشير البيانات إلى أن فامكو تستحوذ على 27% من سوق الشاحنات المتطورة بفضل شاحنات فولفو، و23% من سوق معدات البناء بفضل فولفو لمعدات البناء.

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