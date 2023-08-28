مجتمع الأعمال يحتفل بيوم المرأة

المصدر: دبي - البيان

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احتفل مجتمع الأعمال في الإمارات بيوم المرأة، مؤكداً أنها نجحت في ترسيخ مكانتها في كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأكدت سناء وحمان، الرئيس التنفيذي لشركة «AWR Mobility Services»، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتيّة هو تقدير لجهودها وعطاءاتها في مختلف المجالات.

وقالت: أثبتت المرأة الإماراتية جدارتها، وأصبحت نموذجاً ملهماً للعطاء والطموح والإبداع، وساهمت بأدوارها المتعددة في بناء الوطن ودفع مسيرة التنمية، كما حققت التميز والريادة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، فتولت أرفع المناصب، ومثَّلت بلدها بأفضل صورة في المحافل الدولية.



وعبرت سناء وحمان عن فخرها بالحضور الاستثنائي المتفرد للمرأة الإماراتية التي تسعى جاهدةً لمواكبة طموحات دولتها من خلال تعزيز مهاراتها وتطوير قدراتها وإمكاناتها، حتى وصلت بعزيمتها وإصرارها إلى الفضاء، وتركت بصمةً متميزة في كافة المجالات.



من جانبه، قال سليمان الزبن، رئيس هيونداي وجينيسيس في الإمارات: رسّخت المرأة الإماراتيّة اليوم نموذجاً مُلهماً لنساء العالم بفضل الدور الفاعل والحيوي الذي باتت تمثله في مختلف مجالات الحياة؛ لتعكس بذلك قوة الإرادة والجهد المتفاني لتحقيق الطموح والتطلعات.

لقد حظيت المرأة في دولة الإمارات بدعم لامتناهٍ من القيادة الرشيدة التي رأت فيها شريكاً أساسياً للتنمية والتطوير، فمهّدت لها كافة السبل التي من شأنها أن تعزز تمكينها محلياً وعالمياً، وهو ما حصل بالفعل من خلال العديد من النماذج الريادية التي تتصدر اليوم في عالم الاقتصاد والسياسة والاجتماع وغيرها.

بدورنا نؤمن إيماناً ثابتاً أن تمكين المرأة من شأنه أن يعزّز التنمية المستدامة، ونجدد بذلك التزامنا نحو دعم مسيرة التقدم التي تشهدها المرأة الإماراتيّة في طريقها للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للجميع. ونتوجّه بالتهنئة لنساء الوطن، متمنين لهنّ مزيداً من النجاح والازدهار.



كذلك استضافت «أودي – النابودة للسيارات» حفلاً حصريّاً ضيّق النطاق في صالة العرض احتفاءً بيوم المرأة الإماراتيّة؛ لتسليط الضوء على الإنجازات المدهشة للنساء الإماراتيّات الرائدات. جمعت هذه المناسبة الحصريّة عدداً من الضيوف المميزين والشخصيات البارزة من المجتمع الإماراتي، والذين حضروا لتسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتيّة.



وافتتحت الحفل الشاعرة الإماراتيّة حمدة المهيري، والتي ألقت كلماتٍ مؤثرة تماشياً مع موضوع يوم المرأة الإماراتيّة لهذا العام بعنوان «نتعاون من أجل الغد»، ركّزت كلماتها القويّة على الرحلة الاستثنائيّة للمرأة الإماراتيّة وإسهاماتها للمجتمع التي لا تقدّر بثمن، كما تطرّقت قصيدتها إلى أهميّة العمل معاً لإيجاد حلول مبتكرة لتحديّات الغد.



ودُعي الحضور أيضاً للاستماع إلى جلسة حواريّة مع رائدة الأعمال الإماراتيّة الحكيمة العنود الهاشمي، بإدارة الإعلاميّة الإماراتيّة المعروفة عزّة المغيري، حيث شاركت الهاشمي حكايات شخصيّة من رحلتها الخاصة، وألهمت الحاضرين بحديثها عن أمثلة من مسيرتها دمجت فيها ما بين الابتكار وريادة الأعمال في حياتها الخاصّة، كما أكّدت على أهميّة تمكين الجيل الصاعد من رائدات الأعمال.



وقال ك. راجارام، الرئيس التنفيذي لـ«شركة النابودة للسيارات»: لقد أسعدنا استضافة مجموعة من نساء إماراتيّاتٍ أبدعن في مجالاتٍ عدّة ومختلفة في صالتنا للعرض بمناسبة يوم المرأة الإماراتيّة، إذ كان لكل واحدة منهن تأثيرٌ كبيرٌ على المجتمع من خلال إنجازاتهن المتنوّعة والفريدة. لقد ألهمت تلك النساء الرائدات تغييرات في الاستدامة والابتكار، وهي قيم أساسية نسعى لتحقيقها في «أودي – النابودة للسيارات».



وعُرضت أعمال الفنانة الإماراتيّة الموهوبة ضحى الحلامي، بينما استمتع الحضور بوجبة فطور متأخرٍ وهم جالسون، حيث ابتكرت تصميماً حصريّاً تكريماً لهذه المناسبة.

زيّن تصميمها الفريد غطاء محرّك سيارة أودي من طراز E-Tron GT، إذ شكّل هذا التصميم الفريد رابطاً بين صفات السيارة المميّزة التي ترمز إلى الابتكار والتقدّم، ورسالة الحفل الأساسيّة المتمثّلة في التقدّم المستقبلي. كما استُقبل الضيوف على ألحان آلة العود المتناغمة لعازفة العود الإماراتيّة شمسة الجسمي.

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