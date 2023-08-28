المرأة الإماراتية حضورها فاعل في مسيرة التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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قال شريف بشارة المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، المجموعة الاستثمارية المالكة للمستشفى الأمريكي دبي: «حققت المرأة الإماراتية إنجازات وقفزات نوعية شملت مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية، ما جعلها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الوطنية والتطوير التي شهدتها دولة الإمارات».



وأشار إلى أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الحكيمة لدور المرأة وحضورها الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة، مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة عبر مشاركتها في نهضة المجتمع، لتغدو مثالاً يحتذى في المنطقة والعالم.



وأشاد بدور ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، للمرأة الإماراتية، حتى قدمت نموذجاً مشرفاً للعالم لتميزها في كافة المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.



وقال بشارة: «تأتي احتفالية يوم المرأة الإماراتية هذا العام، تحت شعار «نتشارك للغد»، انسجاماً مع شعار عام الاستدامة 2023: «اليوم للغد»، وتأكيداً على الدور الحيوي الذي تؤدّيه المرأة بالشراكة مع جميع مكوّنات المجتمع، في تحقيق الاستدامة التي نتطلّع إليها للوصول إلى مستقبل مزدهر وآمن وأكثر إشراقاً للأجيال القادمة».



وأكد أن المرأة الإماراتية تسهم بشكل جوهري في كافة نواحي الرعاية الصحية للمرضى وعائلاتهم من خلال تقديم رعاية تمريضية شاملة لكافة النواحي الجسدية والنفسية والمعنوية بنحو استباقي يتجاوب مع تطورات الحالة الصحية للفرد واحتياجاته.

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