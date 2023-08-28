أولوية للمرأة في تولي المناصب القيادية في موانئ دبي العالمية

المصدر: دبي – البيان

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تحتفي موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بيوم المرأة الإماراتية 2023، والذي يقام هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، ليتماشى مع شعار الدولة لعام الاستدامة وهو «اليوم للغد»، وذلك للتأكيد على أهمية دورها وجهودها في تعزيز التنمية المستدامة، وكذلك إسهامها الكبير في تطور ونهضة المجتمع.

وتحظى المرأة الإماراتية باهتمام المؤسسة حيث يتولى عدد من الإماراتيات مناصب مهمة داخل المؤسسة، عبر تمهيد الطريق أمامهنّ لتولي المناصب القيادية، وتتولّى لطيفة إبراهيم حسن، تنفيذي أول، الاستدامة، قسم الدعم المؤسسي، الإشراف على جهود الاستدامة ضمن قسم الدعم المؤسسي في موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»؛ وتتمتّع بمعرفة راسخة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا.

وأكملت منيرة عبداللّه البلوشي، مشرفة قسم الألمنيوم - إدارة الشحن العام، تخصّصها في إدارة الأعمال وانضمت إلى موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في سنة 2005؛ حيث تعمل في إدارة الشحن العام مسؤولة عن تحليل البيانات، وتُركز اهتمامها على قطاع البتروكيماويات والألمنيوم.

كما حازت ميثا السبوسي، مسؤولة التوطين، إدارة الموارد البشرية، درجة بكالوريوس العلوم في إدارة الموارد البشرية من جامعة زايد بدبي، وتعمل في موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» على دعم استراتيجيات التوطين وتخرّجت منى فريد إبراهيم أهلي، مهندسة – التخطيط، الإدارة الهندسية، في قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة، وانضمت إلى موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في سنة 2020.

نموذج للتمكين

وقالت لطيفة إبراهيم حسن: «بدأت رحلتي مع دي بي ورلد عبر معرض التوظيف الخاصّ بخريجات كليات التقنية العليا وبمجرد تواصلي معها، وجدت أنّ ما تُقدمه يتوافق تماماً مع طموحاتي. وفي عملي، أتولّى قيادة البرامج والمبادرات التي تهدف لبناء شراكات مؤثّرة مع المجتمع، وتعزيز مسيرة التغيير المستدام.

وفي يوم المرأة الإماراتية، تغمرني مشاعر الفخر والحماس بانتمائي لدولة الإمارات التي أصبحت مثالاً نموذجياً لتمكين قدرات المرأة الإماراتية التي وصلت بالتزامها وتفانيها إلى أعلى المراتب، وأكدت أنها لا تعرف المستحيل. ويُسعدني أن أدعو الجيل الجديد من الشابات إلى تعزيز قدراتهن على الإبداع والابتكار، والحرص على الارتقاء بطموحاتهن إلى آفاق أعلى، مع الحفاظ على قوّة العزيمة والإصرار لتحقيق أهدافهن.

وبهذه المناسبة، أتطلّع إلى رؤية وطني يواصل مسيرته ويُرسّخ مكانته نموذجاً للتطوّر والتقدّم، ومنطلقاً لمفاهيم الابتكار والشمول؛ فاستلهم رؤيتي وطموحاتي نحو المستقبل من الفرص الهائلة التي تشهدها بلادنا في مختلف الميادين».

تحفيز ونموّ

وقالت منيرة عبداللّه البلوشي: «يُمثّل انتمائي إلى عائلة دي بي ورلد مصدراً دائماً للتحفيز والنموّ، ويدفعني نحو الارتقاء بطموحاتي؛ إذ أجد الإلهام كلّ يوم عبر الاطلاع على آراء مختلفة ووجهات نظر جديدة، والإبداع والسعي المتواصل لتنمية مهاراتي الشخصية.

وفي هذا اليوم، أستمد مزيداً من الإلهام في عملي، وأستحضر إنجازات المرأة الإماراتية وما أظهرته من خصال الإقدام والإبداع كما أفخر بما حققتُه في مسيرتي في دي بي ورلد عبر عملي على تطوير إصدار التقارير التلقائية، وتطبيق إجراءات جديدة لتقييمات العملاء.

وباعتمادي على التعلّم المستمر، تعززت لدي الدوافع لتطوير خبراتي لدى دي بي ورلد التي تقدّر حماسي وتدعمه عبر التشجيع على مواصلة تطوير مهاراتي الشخصية وتنميتها».

جهوزية تامة

وقالت ميثا السبوسي: «يتميز دوري في دي بي ورلد بأنه يشمل مهام متعددة؛ بدءاً من تأهيل الخريجين الإماراتيين الجدد، ووصولاً إلى المشاركة في مختلف مبادرات التوطين التي نقدمها. وأعمل على تقديم التوجيهات للمتدربين في رحلتهم في المؤسسة، والتعاون مع الجامعات والكليات لاستقطاب المواهب الجديدة، ودعم استراتيجياتنا في توفير الموارد البشرية كما يسعدنا دائماً أن نراقب تطوّر المتدربين ونموّ خبراتهم في مسار الاحتراف، واكتسابهم الثقة بأنفسهم في هذا المجال، والتأكد من جهوزيتهم التامة لأداء المهام الموكلة إليهم في المستقبل.

ونقدر ونعتز بما تحظى به المرأة في دولة الإمارات من دعم وتشجيع القيادة على تعزيز مهاراتهنّ وتطوير قدراتهنّ، وتمهيد الطريق أمامهنّ لتولي المناصب القيادية، وتمكينهنّ من فرص المشاركة في كلّ المجالات».

ويتميز مجتمع الإمارات بدعمه الراسخ لمشاركة المرأة في مختلف الميادين ولذا أدعو فتياتنا إلى تعزيز طموحاتهنّ، والثقة بقدرتهنّ على تجاوز التحديات وصولاً إلى تحقيق التفوّق والريادة.

مسيرة مهنية

وقالت منى فريد إبراهيم أهلي: وجدت طريقي إلى «دي بي ورلد» في معرض الوظائف؛ ويتركز عملي في البيانات الهندسية، وأتعاون بهذا الدور مع العديد من الزملاء ضمن فريقنا، وأحرص على التأكد من توافق عملياتنا مع المعايير العالمية المعتمدة، كما أتولى مسؤولية إعداد الميزانية.

وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أجد نفسي فخورة للغاية بالمستوى العالي الذي بلغته المرأة الإماراتية في مختلف المجالات والقطاعات، وبما أتاحته لها القيادة الرشيدة من فرص كبيرة للنموّ والعطاء، وأرجو أن تسهم ابنتاي أيضاً بدورهما في المشاركة في بناء المستقبل المشرق لأمتنا.

ودائماً ما أجد الإلهام والدافع للعطاء فبيئة العمل في المؤسسة مشجعة وإيجابية، إضافة إلى الدعم الذي أتلقّاه من كبار المسؤولين من فريق عملي. ومن الإنجازات التي أفخر بها في مسيرتي المهنية، المساعدة على تطوير تطبيق خاص للمهندسين يسهم في تبسيط الإجراءات ويعيننا على حلّ المشكلات التي تواجهنا في أثناء العمل.

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