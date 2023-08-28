الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي- البيان

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هنّأ سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 28 أغسطس وعبّر عن امتنانه وتقديره العميق لكل امرأة إماراتية تسهم بجدارة في تطوير دولة الإمارات، حيثُ إنّ إنجازاتهن تلهم الأجيال الصاعدة وتُرسخ مكانتهن كنموذج يُحتذى به، وأكد على بصمتها في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات التي بلغتها الدولة في مختلف المجالات.



كما وتقدم بن سليّم بأسمى التهاني والتبريكات لجميع الموظفات الإماراتيات الرائدات والملهمات بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مشيراً إلى أن هذا اليوم هو مناسبة غالية للاحتفاء بنجاحاتهن وتضحياتهن، وتخليدًا لإنجازاتهن ودورهن الكبير في مسيرة النجاحات التي حققتها المؤسسة على مدى السنوات.



واستطرد بن سليم: «فخورون بالدور الحيوي والمتميز الذي تقدمه المرأة الإماراتية في جميع المجالات، ونؤكد التزامنا بتقديم الدعم والفرص التي تساهم في تحقيق طموحاتهن وتطلعاتهن، ونأمل أن يستمروا في إلهامنا وتقديم الإسهامات الإيجابية لتحقيق التقدم والازدهار في دولتنا الغالية».



جاء ذلك على هامش احتفال مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بيوم المرأة الإماراتية والذي عُقد في مسرح سلطة دبي البحرية بحضور موظفات المؤسسة من جميع الإدارات والوحدات التنظيمية التابعة لها، حيث تضمن الحفل مجموعة متنوعة من الورش والفعاليات المرتبطة بالحرف التي كانت تمارسها المرأة الإماراتية قديماً مثل حياكة التلي وتحضير الحناء إلى جانب السحب على مجموعة من الجوائز القيمة والمقدمة من الرعاة.



وأضاف بن سليّم: «تتولى المرأة الإماراتية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة العديد من المناصب القيادية والإشرافية والإدارية، ولدينا فريق عمل من الإماراتيات المتميزات لهن بصمة واضحة في مسيرة نجاحات المؤسسة من خلال عملهن في مجالات تخصصية مختلفة مثل الهندسة المدنية والكيميائية والبيئة وأمن وتقنية المعلومات وغيرها من الاختصاصات».

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