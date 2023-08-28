المواهب النسائية تشكل 43% من موظفي مركز دبي للسلع المتعددة

المصدر: دبي - البيان

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استضاف مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، فعالية ترأستها ثلاث من قياداته النسائية الإماراتية في إطار التزامه بدعم تمكين المرأة في مختلف إداراته، وذلك احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية. وأكد هذا الحدث من جديد التزام المركز طويل الأمد بتعزيز التنوع والمساواة والشمول بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأجندة الوطنية، ويفخر مركز دبي للسلع المتعددة بوجود قوى عاملة متنوعة فيه تمثل أكثر من 45 جنسية مختلفة، حيث تشكل المواهب النسائية 43% من موظفيه.

تمثَّل الهدف من هذا الحدث في توفير منصة للتطوير والتوجيه المهني من خلال تزويد الموظفين بفرصة المشاركة والتعلم من شخصيات نسائية رائدة في مركز دبي للسلع المتعددة. وسلطت حلقة النقاش التفاعلية الضوء على كل من فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، ومريم حيدر، رئيس عمليات المنطقة الحرة، وسناء فاروق، مديرة التطوير العقاري. تحدثت القيادات الثلاث عن مسيرتهن المهنية والتحديات التي واجهنها وتغلبن عليها، مؤكدات على الدور الفعال الذي لعبه المركز في دعم طموحاتهن وبلوغ تطلعاتهن.

وأكد هذا الحدث التزام مركز دبي للسلع المتعددة المستمر بإرساء أسس راسخة لبيئة عمل متنوعة وشاملة تمكّن المرأة من التفوق والقيادة في مختلف المناصب والأدوار. ومع تنامي مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي كنموذج عالمي للمساواة بين الجنسين وجهود تمكين المرأة، يواصل المركز لعب دور رئيسي في ترسيخ هذه المكانة وتعزيزها.

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