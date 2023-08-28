«ستراتا» تنظم حزمة فعاليات وورش عمل احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي ـ وام

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نظمت شركة ستراتا للتصنيع «ستراتا»، المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، والمتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، حزمة من الفعاليات وورش العمل الوطنية والتنموية احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.



وبهذه المناسبة وجّه إسماعيل علي عبدالله، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا» للتصنيع، التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الداعمة الأولى والمُحّفزة الدائمة لعطاء وإبداع المرأة الإماراتية في المجالات كافة، مُثنياً على إنجازات المرأة الإماراتية في «ستراتا» التي اختارت نهج العطاء للوطن.



وأثنى على تمسكهن بخيار الاستدامة للمستقبل، من خلال التزامهن بالعمل ضمن فريق «ستراتا» الذي يؤهّل ويحتضن الطاقات والكفاءات الوطنية الواعدة في مجال غير تقليدي وهو صناعة الطيران، في ظل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تدعم طموح أبناء الوطن نحو مستقبل الريادة والتنافسية، وتفتح أبواب الفرص والإنجاز للمواطنين والمواطنات في شتى المجالات، لترك بصمات مضيئة تعزز مكانة دولة الإمارات المتميزة عالمياً وخاصة في قطاع الطيران.



وقال: «إن احتفاء الشركة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، يبدو استثنائياً أكثر ولافتاً بشكل أكبر، بالنظر إلى مشاركة المرأة في هذا القطاع الصناعي والحيوي المهم التي تُضيف لمستقبل أبوظبي والإمارات، وتتوافق مع تطلعات قيادة الوطن على خارطة التنافسية العالمية».



ولفت إسماعيل إلى الحضور النوعي والكبير للمرأة الإماراتية في «ستراتا»، حيت تبلغ نسبة التوطين أكثر من 60%، وتشكّل نسبة المواطنات فيها 87% ممن يمتلكن زمام المبادرة في مجال صناعة الطيران، إذ تبلغ نسبة حضور المرأة الإماراتية في الفريق القيادي 30%.



وقال: إن المرأة الإماراتية كانت ولا تزال شريكة مُخلصة لأسرتها الصغيرة «البيت» ومُبدعة لأسرتها الكبيرة «الوطن»، وقد تحمّلت المسؤولية وحملت الأمانة بكل ثقة واقتدار، وأسهمت إلى جانب شقيقها الرجل في صياغة حاضر الوطن ومستقبل الأجيال، انطلاقاً من دورها الأهم في البيت والأسرة وتربية الأبناء بروح العطاء للوطن، وصولاً إلى حضورها المتميز في شتى ميادين العمل والمهن والاختصاصات، وتحقيق العديد من الإنجازات التي أضافت للوطن وللمستقبل الإماراتي الطموح.



من جانبها أعربت سارة المعمري، مدير مكتب إدارة المشاريع بهذه المناسبة: بروح إنتاجية تثبت ستراتا حرصها الدائم على توفير بيئة محفزة وداعمة لجهود المرأة الإماراتية وتعزيز مسيرة صناعة المستقبل.. بكل فخر «نتشارك للغد» في يوم المرأة الإماراتية.



وفي سياق متصل، قالت نوال العلوي، ضابط أول موارد بشرية: قيادتنا الرشيدة قدمت كل دعم لإعلاء مكانة المرأة الإماراتية محلياً ودولياً ونحن نحظى بالدعم والمساندة لتحقيق أفضل ما يليق بدولتنا وأجيالنا القادمة.



من جانبها، قالت هند أمين، ضابط برامج: «للمرأة الإماراتية بصمات في مختلف المجالات فهي تحلق عالياً بطموحها وعلى أرض الواقع تتميز في المجال الصناعي وتحديداً في قطاع صناعة الطيران، في ستراتا حظينا بفرص استثنائية لتطوير مهارتنا للمستقبل».

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