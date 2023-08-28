موانئ أبوظبي تواصل تعزيز دور المرأة في جميع المجالات

المصدر: أبوظبي - البيان

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قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يأتي الإعلان عن سياسة تمكين المرأة تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، وتتويجاً لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - أم الإمارات، في إطار مواصلة مسيرة تعزيز دور المرأة في جميع المجالات، وتطوير مهاراتها وقدراتها لتمكينها في سوق العمل، بما يراعي أدوارها واحتياجاتها المختلفة، ويحقق التوازن والارتقاء بجودة حياتها».

وأضاف: «في ظل توجهنا لتوسيع رقعة انتشارنا إقليمياً وعالمياً، سيتاح للمرأة العديد من الفرص لتوظيف قدراتها وإمكاناتها في تحقيق النجاح والتميز في قطاعات التجارة والخدمات البحرية واللوجستية. ومع إطلاق سياسة تمكين المرأة، نؤكد التزامنا تحقيق توجهاتها كافة والعمل عبر المبادرات والبرامج المختلفة وعبر الشراكات مع الجهات والمؤسسات المهنية، لإدماج المرأة في سوق العمل والقطاعات المستقبلية بصورة متوازنة تراعي أدوارها واحتياجاتها وتحقق طموحاتها ورؤية قيادتنا الرشيدة لغد أفضل».

وقالت ميثة المرر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة الموارد البشرية في مجموعة موانئ أبوظبي: «تحقيقاً لمستهدفات سياسة تمكين المرأة سنواصل العمل في مجموعة موانئ أبوظبي وفق استراتيجيتنا الرامية إلى توفير البرامج التدريبية والمهنية المبتكرة كافة لتطوير القدرات والمهارات المستقبلية للمرأة، وتوفير كل سبل الدعم بما يراعي احتياجات وخصوصيات المرأة، ويحقق التوازن في حياتها المهنية والأسرية والمجتمعية. وتأتي هذه السياسة في إطار دعم القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - أم الإمارات لبناتنا وأخواتنا، اللواتي يمثلن نماذج مشرفة محلياً وعالمياً، ويشاركن بفخر في استشراف مستقبل واعد يضمن استمرار مسيرة التقدم والازدهار لوطننا الغالي».

وقالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيسة التنفيذية للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، الرئيسة التنفيذية لبوابة المقطع: «انطلاقاً من سياسة تمكين المرأة، سنقوم بتنفيذ خططنا ومبادراتنا في القطاع الرقمي لتأهيل جيل المستقبل من نساء الإمارات لتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لخلق أفضل الفرص والحلول والخدمات المبتكرة للارتقاء بمستوى الأداء الرقمي في الدولة. وبفضل الدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - أم الإمارات، ستستمر مسيرة تمكين المرأة الإماراتية لتحقق التفوق والتميز في المجالات التقنية والعلمية، انسجاماً مع رؤيتنا أن استقرار المجتمعات وتقدمها لا يتحققان إلا بترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وضمان مشاركة فاعلة للمرأة في أوجه العمل كافة».

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