596 مبايعة للشقق والفلل في دبي بـ 1.3 مليار خلال 24 ساعة

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 639 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 321.81 مليون درهم و596 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 85.82 مليون درهم في منطقة جزر العالم، تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية، تليها مبايعة بقيمة 29.74 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 22.67 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 9.95 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 24.56 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 47.29 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 46.37 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 43.3 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

صدارة

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 43.91 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 94.73 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 101.37 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 267.43 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 27.53 مليون درهم، و127 رهن فلل وشقق بقيمة 239.9 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 26.91 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 25 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 45.74 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 13.5 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 9 ملايين درهم.

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