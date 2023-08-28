«أمازون» تؤهل موظفيها الإماراتيين للمناصب القيادية

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة أمازون الإمارات إطلاق «برنامج أمازون لقادة المستقبل - إنجاح»، وهي مبادرة رئيسية لإعداد القادة صُمِّمَت خصيصاً لتسريع النمو والتقدم الوظيفي للكوادر الإماراتية في «أمازون» وتأهيلهم للمناصب القيادية.

وسينطلق البرنامج الجديد تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية ومع تركيز خاص على رعاية القيادات النسائية، كما أنه متاح أمام الموظفين الإماراتيين الحاليين والمستقبليين.



ويسهم «برنامج أمازون لقادة المستقبل - إنجاح» الذي يقام على مدار عامين، في دعم تطوير المواهب وتزويد الموظفين الإماراتيين بمعرفة متعمقة حول فرص الأعمال المتنامية في «أمازون» وتسريع تقدمهم الوظيفي، وذلك على مستوى جميع أقسام الشركة، بما فيها البيع بالتجزئة، والعمليات، والتكنولوجيا، والمدفوعات.

ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة التقدم الوظيفي من خلال نقل المهارات الإدارية المتخصصة، وتحقيق فهم واضح لثقافة العمل في الشركة، والإرشاد من قبل الموظفين الأكثر خبرة، وذلك من أجل مساعدتهم على بناء مستقبلهم في أمازون على مستوى العالم.



وقال رونالدو مشحور نائب رئيس «أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «نواصل في أمازون الاستثمار في بناء قادة المستقبل الذين تجمعنا معهم رؤية مشتركة تتمثل في بناء الشركة الأكثر تركيزاً على العملاء في العالم. سيسهم برنامج أمازون لقادة المستقبل - إنجاح، الرائد في تمكين المواهب الإماراتية لإطلاق قدراتها في الابتكار، وحل مشاكل الأعمال المعقدة، بالإضافة إلى الاندماج في ثقافة أمازون التي تضع العملاء في المقام الأول.

طورنا هذا البرنامج خصيصاً لدولة الإمارات، وذلك ضمن مساعينا إلى دعم رؤية»نحن الإمارات 2031«التي تهدف إلى مواصلة المسيرة الطموحة لتقدم الدولة نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي وتعزيز الرفاهية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري».



ويوفر البرنامج الشامل المُصمَّم لتطوير مهارات القيادة الأساسية، فرص التدريب على رأس العمل، واكتساب الخبرات من وظائف وأقسام متعددة، والاستفادة من الإرشاد والتوجيه الفردي، وحضور اجتماعات منتظمة مع قادة الأعمال، إلى جانب اكتساب العديد من المهارات المطلوبة لتحقيق التقدم الوظيفي في أمازون. سيطبق المشاركون مبادئ إدارة وقيادة الشركة لصياغة وتصميم وطرح حلول مبتكرة للعملاء، بما يضمن وضع المشاركين على مسار سريع وصولاً إلى المناصب القيادية.



وقال بيكرام واليا مدير الموارد البشرية في «أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «نحن متحمسون لإطلاق»برنامج أمازون لقادة المستقبل - إنجاح«لإعداد كوادر مؤهلة من القادة الإماراتيين بمن فيهم القيادات النسائية.

لقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملحوظاً في الوصول إلى قوة عاملة متوازنة بين الجنسين، وقد صُمِّم هذا البرنامج مع مراعاة أهداف استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات. سنواصل التزامنا الثابت بتعزيز التنوع والشمولية في مكان العمل، كما نؤمن أن النهج المخصص لهذا البرنامج سيُمكِّن المرأة الإماراتية من بناء مسيرة مهنية مزدهرة في أمازون».



وعبَّرت ريم الظاهري مديرة برنامج التجزئة في «أمازون الإمارات» عن حماسها للاشتراك في «برنامج أمازون لقادة المستقبل - إنجاح»، وقالت: «سيتيح لي هذا البرنامج فرصة التعرف على جوانب مختلفة من عمليات الشركة، وتحديد نقاط قوتي، وصقل مهاراتي. سيوفر البرنامج فرصة فريدة للقاء كبار القادة في الشركة، وتكوين صورة واضحة عن ثقافة أمازون المتمحورة حول العملاء ومبادئ القيادة فيها التي تسهم في تحقيق النمو ونجاح الشركة. وأنا شخصياً منخرطة في فكرة التتبع السريع لمسيرتي المهنية، وأشجع زملائي المواطنين، وخاصة النساء، على الانضمام لمثل هذه البرامج التي توفر فرصاً ملموسة للنمو الوظيفي».



وطُوِّر «برنامج أمازون لقادة المستقبل - إنجاح» كجزء من استراتيجية المواهب طويلة الأمد لشركة أمازون، والتي تهدف إلى تنمية وصقل مهارات الموظفين الإماراتيين وإعدادهم لتولي مناصب قيادية في جميع أنحاء المنطقة. من جهة أخرى، أبرمت شركة أمازون العديد من الشراكات مع جامعات إماراتية مرموقة، توفر بموجبها مجموعة من فرص التدريب للطلاب الموهوبين في مختلف أقسامها وعملياتها.

ومنذ إطلاقها في الإمارات، واصلت أمازون عمليات الاستثمار في الدولة، ودعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وانطلاقاً من التزام الشركة بتطوير المواهب وإعدادها للمستقبل الرقمي، يسهم «برنامج أمازون لقادة المستقبل - إنجاح» في تمكين الكوادر الإماراتية وتأهيلها للاقتصاد العالمي.

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