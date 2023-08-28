بيع قطعة أرض في نخلة جميرا بـ 190 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جيه إل إل»، الشركة العاملة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، عن شراء قطعة أرض مميزة في نخلة جميرا من شركة «نخيل» مقابل 190 مليون درهم في واحدة من أعلى صفقات بيع الأراضي قيمةً في دبي خلال عام 2023.

تبلغ مساحة قطعة الأرض المذكورة 56,295 قدماً مربعة مع مساحة بناء تبلغ 120,000 قدم مربعة، وسيتم فيها إنشاء مشروع سكني استثنائي يتضمن مساحات للتسوق ومنافذ لبيع المأكولات والمشروبات.

ومع استمرار ازدهار سوق العقارات في دبي، لا تزال نخلة جميرا واحدةً من أكثر المناطق جاذبيةً في الإمارة؛ إذ تستأثر بنسبة 7.5% من إجمالي مبيعات العقارات السكنية في عام 2023، متفوقةً بذلك على المناطق الأخرى لناحية قيمة المبيعات وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وفي سياق متصل، شهد قطاع العقارات السكنية قفزة بنسبة 16% في أسعار البيع خلال النصف الثاني من عام 2023. وارتفع مخزون العقارات السكنية إلى 700,000 وحدة مع التخطيط لتسليم 21,000 وحدة إضافية خلال النصف الثاني من العام الحالي. وباعتبارها واحدةً من أكثر المجتمعات جاذبيةً في المدينة، تواصل نخلة جميرا الاستحواذ على اهتمام المستثمرين ومالكي المنازل الباحثين عن مواقع راقية وعائدات استثمارية كبيرة على المدى الطويل؛ فشهدت نخلة جميرا إتمام 210 صفقات بيع أراض بقيمة 4.2 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ويشكل ذلك زيادة كبيرة بالمقارنة مع 137 صفقة تم إنجازها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال ويل ماكنتوش، المدير الأول ومدير قطاع الصفقات السكنية والاستثمارية لدى شركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يعكس الاستحواذ على قطعة الأرض في نخلة جميرا مقابل 190 مليون درهم التزامنا بخلق فرص عقارية متميزة. وهذه الصفقة لا تعكس فقط قوة سوق العقارات في دبي، بل تؤكد كذلك الدور المحوري الذي تلعبه نخلة جميرا في حفز مبيعات العقارات السكنية على نطاق واسع في المدينة. وستواصل الجزيرة استقطاب المستثمرين مستقبلاً بفضل جاذبيتها المتنامية بين أوساط الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية».

ومن المتوقع أن تغدو هذه الصفقة المتميزة محطة مهمة في مسيرة وحدة أعمال المشاريع السكنية في «جيه إل إل»، والتي شهدت منذ تأسيسها عام 2020 نمواً تصاعدياً ثابتاً مع نجاح باقة من مشاريعها المميزة في دولة الإمارات. وإلى جانب سجلها الحافل بالإنجازات، ساهم نشاط السوق المستمر في تعزيز نمو «جيه إل إل» في القطاع السكني مع التدفق الكبير للاستثمارات من جانب المستثمرين المحليين والعالميين الراغبين بالإقامة في دولة الإمارات.

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