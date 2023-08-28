دبي القابضة تطلق محطات شحن للمركبات الكهربائية وملاعب في مجمعاتها السكنية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دبي القابضة لإدارة الأصول، إحدى الشركات الرئيسية المساهمة في نمو وتطوير قطاعي الأعمال والسياحة في دولة الإمارات، في ظلّ مواصلة نمو عدد السكان في دبي والذي من المتوقع أن يتجاوز 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040 والتغيّر المستمرّ في تفضيلات المستهلكين المرتبطة بالمنازل، عن البدء بتنفيذ مشاريع تطويرية تهدف إلى الارتقاء بمحفظة مجمّعاتها السكنية التي تضمّ 15 مجمّعاً خلال العام 2023.

ويسهم النمو الملحوظ الذي تشهده دبي ضمن مختلف القطاعات ومرونتها الاقتصادية العالية وجودة الحياة التي لا مثيل لها في مواصلة تعزيز قدرتها على جذب المزيد من الأفراد الراغبين بالعمل والإقامة فيها. وينعكس ذلك جلياً في ارتفاع عدد السكان بما يقارب 100 ألف نسمة بين يوليو 2022 ويوليو 2023 وزيادة الطلب على سوق العقارات في دبي.

وتشمل التحسينات التي تعتزم دبي القابضة لإدارة الأصول تنفيذها خلال الأشهر المقبلة إنشاء محطات لشحن المركبات الكهربائية وملاعب جديدة لمختلف الرياضات، بما يسهم في تعزيز قدرة المجمّعات السكنية التابعة لدبي القابضة لإدارة الأصول على دعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لضمان استدامة التنمية الحضرية والارتقاء بجودة حياة المقيمين في دبي ومعايير العيش فيها.

ازدهار العقارات



وقال أحمد السويدي، المدير العام للمجمّعات السكنية لدى دبي القابضة لإدارة الأصول: «يعكس سوق العقارات المزدهر في دبي واقع أنّها إحدى الوجهات المفضّلة للكثيرين للعيش والعمل فيها. فالمهنيون والمستثمرون وروّاد الأعمال والعائلات على حدّ سواء يتوجهون إلى إمارة دبي بأعداد كبيرة، للاستفادة مما تقدّمه لهم من فرص اقتصادية وفيرة.



وأضاف:»بينما تهدف أجندة دبي الاقتصادية «D33» إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً مفضلةً، يتعيّن علينا أن نلتزم بتحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لضمان التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة للمقيمين فيها اليوم كما في المستقبل. ولضمان استعدادنا للمستقبل في ظلّ تلبية الاحتياجات المتغيّرة لما يزيد عن 100 ألف مقيم ضمن مجمّعاتنا السكنية، نحرص اليوم على إطلاق مبادرات تهدف إلى إجراء تحسينات واسعة النطاق، من شأنها أن تعزّز شعور المقيمين بالسعادة والراحة وتجعل من هذه المجمّعات نموذجاً يُحتذى به لرؤية خطة دبي الحضرية 2040«.

محطات شحن المركبات الكهربائية



أعلنت دبي القابضة لإدارة الأصول عن بدئها بإنشاء محطات لشحن المركبات الكهربائية ضمن مجمّعاتها السكنية بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وذلك بدءاً من مجمّع»غروب«السكني في مردف. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد من المقيمين في دولة الإمارات على السيارات الكهربائية ودعماً للمبادرات البيئية التي تطلقها الدولة خلال عام 2023 باعتباره»عام الاستدامة«.



وأضاف أحمد السويدي:»يوماً بعد يومٍ، يزداد وعي المقيمين في مجتمعاتنا المحلية وفي دبي بالتحديد بأثر ممارساتنا اليومية على البيئة. ويُعدّ الاستثمار في المركبات الكهربائية اليوم جزءاً من التزام أفراد المجتمع بمعايير العيش المستدام، ما يحتّم علينا بالتالي توفير البنية التحتية الضرورية لتمكينهم من مواصلة تطبيق قيمهم الجوهرية. وتسهم محطات الشحن الجديدة التي تمّ إنشاؤها مؤخراً في «غروب» في تمكين المقيمين من البدء بالاستثمار في المركبات الكهربائية وتخطّي كافة الحواجز التي كانت تعيق ذلك عليهم من قبل«.

ملاعب رياضية وأماكن مخصّصة للعب



يتوجّه المستهلكون حول العالم، وبالتحديد جيل الألفية والجيل الذي يليه (Gen-Z)، اليوم أكثر من أي وقت مضى نحو الحفاظ على صحتهم وعافيتهم. وتحرص دبي القابضة لإدارة الأصول على تمكين المقيمين في المجمّعات السكنية التابعة لها من الوصول بسهولة إلى الملاعب والصالات والمرافق الرياضية ذات المستوى العالمي، حيث بات المزيد من الأفراد يعطي الأولوية للأنشطة البدنية والرياضات الجماعية.

ويبادر اليوم مجمّع»بوابة الخيل«، وهو مجمّع سكني عائلي في منطقة القوز، إلى افتتاح ملعب تنس جديد يُضاف إلى ملاعب كرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة الموجودة حالياً. وبالإضافة إلى ذلك، انطلقت أعمال التحديث في الملاعب الرياضية والأماكن المخصّصة لألعاب الأطفال في مجمّعات سكنية مثل»شروق«و»غروب«و»رمرام«و»ليان«و»بوابة الخيل«. وتشمل هذه التحسينات ملاعب متنوّعة وأخرى مخصّصة للتنس وكرة القدم ضمن مجمّعاتنا السكنية، فضلاً عن المسار المخصّص للركض بطول 90 متراً في»ليان«.

تنسيق الحدائق والمساحات الخضراء



انسجاماً مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لمضاعفة حجم المساحات الخضراء والأماكن الترفيهية في إمارة دبي، تسعى دبي القابضة لإدارة الأصول إلى زيادة المساحات الخضراء والحدائق المنسّقة والساحات المشتركة ضمن المجمّعات السكنية المخصّصة للعائلات، مثل»شروق«و»غروب«و»نُزُل«و»ليان«و»بوابة الخيل«، ومجمّع»دبي وورف«الراقي الواقع على الواجهة البحرية. وبالإضافة إلى تنسيق الحدائق والأرصفة والساحات، تتضمّن التحسينات المقرّرة توزيع مقاعد ضمن المجمّعات السكنية يمكن للمقيمين الجلوس عليها والتمتّع بالمرافق المشتركة بهدوء تامّ.



وعلّق أحمد السويدي قائلاً:»بات المقيمون في المدن اليوم أكثر من أي وقت مضى يقدّرون الطبيعة وما تتغنّى به من موارد ثمينة. فالتواجد ضمن بيئة خضراء يعود بفوائد لا تُحصى على صحة الإنسان، حيث بات المقيمون يبحثون عن عقارات سكنية يمكنهم من خلالها الوصول إلى المنتزهات والحدائق العامة والمساحات الخضراء المنسّقة. ولطالما حرصنا على توفير المزيد من المساحات الخضراء ضمن مجمّعاتنا السكنية، في ظلّ التزامنا بمواصلة الاستثمار في صيانتها وتحسينها ليتمتّع المقيمون بأعلى معايير الراحة بالقرب من أماكن إقامتهم«.

معايير السلامة والأمن



تُعتبر دبي إحدى مدن العالم الأكثر أمناً واستقراراً وأنسبها للعيش والعمل، وذلك لما تمتاز به من بنية تحتية أمنية بمواصفات ومعايير عالمية على مستوى الإمارة بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها القطاعان العام والخاص. وتحرص دبي القابضة لإدارة الأصول على الاستثمار في وضع أعلى معايير السلامة ضمن مجمّعاتها السكنية وتحديثها باستمرار، لمواصلة الإسهام في ترسيخ مكانة دبي كإحدى المدن الأكثر أمناً في العالم. وستشمل المجموعة الجديدة من التحسينات تحديث أجهزة مكافحة الحرائق، وتركيب كاميرات المراقبة في مواقع استراتيجية، وتوفير شبكات التغطية الأمنية، وتحسين أنظمة إنارة الشوارع لتعزيز الرؤية والأمن.

البنية التحتية

يشمل برنامج التحسين الذي أطلقته دبي القابضة لإدارة الأصول تنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية وأعمال التجديد، للارتقاء بالمجمّعات السكنية وتعزيز قدرتها على جذب المقيمين الجدد ومواصلة تحسين جودة الخدمات المقدّمة فيها. وستخضع مواقف السيارات والأماكن المشتركة مثل الردهات وغرف المرافق للتجديد، في حين سيجري العمل على تحسين الطرق الحالية لتسهيل تنقّل المقيمين وضمان أعلى معايير الراحة.



تجدر الإشارة إلى أنّ دبي القابضة لإدارة الأصول توفر مجموعة من العقارات السكنية ذات الموقع الاستراتيجي، بدءاً من الاستوديوهات والشقق الصغيرة وصولاً إلى الفلل الفاخرة، لما يزيد عن 100 ألف مقيم. وتضمّ محفظة أصولها عقارات فاخرة في مجمّعات»ليان«و»دبي وورف«و»منازل الخور«و»سيتي ووك«و»جزيرة بلوواترز«، إلى جانب خيارات ملائمة للعائلات في مجمّعات»غروب سكوير«و»غروب«و»شروق«، و»فلل بيتي«و»رمرام«، فضلاً عن المجمّع السكني في»بوابة الخيل«أحد أكبر المجمعات السكنية في دبي وسكن الموظفين في»بروسبكت هايتس«وسكن العمّال في»نُزُل«و(القوز).

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