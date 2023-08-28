«دي إتش إل» تستخدم أول شاحنة كهربائية من فولفو في أسطولها بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «دي اتش ال جلوبال فورواردينج»، الشركة العالمية العاملة في مجال خدمات الشحن الجوي والبحري والبري، عن عقد شراكة ناجحة مع شركة الفطيم للآليات والماكينات «فامكو»، المزود الرائد للآليات الثقيلة ومعدات البناء وحلول الطاقة في دولة الإمارات، لطرح شاحنة فولفو الكهربائية FM في منطقة الشرق الأوسط، تماشياً مع التزام الشركتين بتمكين الحلول اللوجستية المستدامة.

ووفق هذه الشراكة، سوف تستخدم «دي إتش إل» أول شاحنة فولفو كهربائية في أسطولها بدولة الإمارات، بعد أن استخدمت أكثر من 50 شاحنة فولفو كهربائية في أسطولها الأوروبي. وسوف تعمل الشاحنة في دبي وما حولها، لتكون بمثابة واحدة من حلول ما قبل النقل لمبادرة «قطار الاتحاد» الجديدة للسكك الحديدية في دولة الإمارات.

وتستهدف «دي إتش إل» خفض حجم الانبعاثات الناجمة عن خدماتها اللوجستية وصولاً إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وقد حددت مستهدفها الكربوني في أفق العام 2030 بما يتماشى مع إعلان باريس، واستثمرت 7 مليارات يورو تحقيقاً لهذا الهدف. وتعتزم استغلال هذا الاستثمار في زيادة الاعتماد على وقود الطيران المستدام وتصميم جميع المباني الجديدة محايدة الكربون وتقديم مجموعة شاملة من المنتجات المراعية للبيئة مع كهربة 60% من أسطولها بحلول لعام 2030.

وقد أقيم حفل توقيع هذه الشراكة في مركز الابتكار التابع لشركة دي إتش إل الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث حضر مراسم التوقيع مسؤولون من دي اتش ال جلوبال فورواردينج و«فامكو»، مع كوكبة من كبار المسؤولين. وتأتي هذه الشراكة بين الطرفين تعزيزاً للرؤية المشتركة في تمكين الخدمات اللوجستية المستدامة، وتؤكد على ريادتهما في صياغة مستقبل الصناعة بالابتكار والحلول المستدامة.

وتمتلك «دي إتش إل» في أسطولها ما يزيد على 30 ألف مركبة كهربائية قيد التشغيل. وتخطط الشركة لزيادة الاعتماد على الوقود المستدام في النقل الجوي والبحري والبري لتتجاوز النسبة 30 في المئة بحلول العام 2030. وعلاوة على ذلك، تقدم دي إتش إل بدائل مستدامة بالكامل من جميع المنتجات والابتكارات الأساسية.

وقال توبياس ماير، الرئيس التنفيذي لمنصة الشحن البري الرقمية «سالودو» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تأتي شراكتنا مع فامكو تجسيداً لالتزامنا بإحداث تحول جذري في صناعة الخدمات اللوجستية عن طريق الاستدامة والابتكار. وبينما نحرز تقدماً نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الحياد الكربوني بحلول العام 2050، تمضي دي إتش إل قدماً في تقديم حلول ذكية ومستدامة لعملائها».

وتتميز شاحنة فولفو الكهربائية FM بقدرات مذهلة. ويبلغ وزنها الإجمالي 44 طناً وبمدى يصل إلى 300 كيلومتر، مع أداء مجموعة الحركة الذي يصل إلى 490 كيلووات / 666 حصاناً بما يكفل الكفاءة والموثوقية. ومن الجدير بالذكر أن وقت الشحن السريع للشاحنة الذي يبلغ 2.5 ساعة (تيار مستمر) و9.5 ساعات (تيار متردد) يقلل من هدر وقت العمل، بما يجعلها واحدة من الأصول القيمة في الخدمة اللوجستية.

وقال رامز حمدان، مدير عام «فامكو»: «نحن سعداء بإدراج شاحنتنا الكهربائية فولفو FM في سوق الإمارات لأول مرة في أسطول دي إتش إل. حيث ستتمكن فامكو من المساهمة في سرعة التحول الكبير في صناعة النقل والخدمات اللوجستية وقيادة التحول إلى الكهرباء لهذه الفئة من الخدمات وذلك بفضل شركاء رواد عالميين مثل دي إتش إل».

ويأتي إدراج شاحنة فولفو الكهربائية FM في أسطول «دي إتش إل» بدولة الإمارات كخطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة طويلة المدى للشركة. وتعد الشراكة مع فامكو خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة لدي إتش إل.

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