عبد الله بن طوق: الإمارات ستضخ رأس مال إضافياً في بنوك «بريكس»

المصدر: دبي- سيد صالح

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أعرب معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عن أمله بأن تحقق الإمارات نمواً في اقتصادها بنسبة 7% خلال العام الجاري.

وأجرى وزير الاقتصاد مقابلة مع تليفزيون «بلومبرغ» في دبي، وتطرق خلالها إلى قضايا متعددة، ومن أبرزها انضمام الإمارات إلى مجموعة دول «بريكس»، والذي أعلنت عنه المجموعة بصفة رسمية الأسبوع الماضي.

وأكد أن انضمام الإمارات إلى مجموعة دول «بريكس» يُضيف إلى الدولة واقتصادها دعماً متعدد الجوانب، كما أفاد بأن الدولة ستضخ رأس مال إضافياً في البنوك العاملة بالدول الأعضاء في «بريكس».

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