«عالم مدهش» يختتم 63 يوماً من المرح

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أمس، فعاليات «عالم مدهش»، إحدى كبرى الوجهات الترفيهية والتثقيفية التي تقام في فصل الصيف في مركز دبي التجاري العالمي سنوياً لتطوي 63 يوماً من المرح والتعليم واكتساب المهارات ضمن برنامج حافل من الفعاليات أهدت زوار الإمارة والمقيمين فيها أمتع الأوقات والتجارب الترفيهية والتسوق المتميزة. واستمتع نحو 200 ألف زائر بأمتع الأوقات والتجارب والأوقات السعيدة لجميع أفراد الأسرة مع منحهم تجارب وذكريات لا تُنسى في العطلة المدرسية الصيفية، مع 350 لعبة، ومنطقة جذب، ومنافذ لتناول المأكولات والمشروبات على مساحة 30,000 متر مربع.

وودع مدهش ودانة، الشخصيتان المفضلتان لدى الجميع في دبي، أحباءهم مع إسدال الستار عن دورة 2023 بعد إهداء الصغار المتعة والفرح فيما تكثفت العروض في الساعات الأخيرة من الحدث وقبل انطلاق العام الدراسي الجديد في الدولة اليوم متمنين الترحيب بهم مجدداً في دورات قادمة تزخر بالعديد من الفعاليات المتميزة.

وحفلت دورة 2023 من عالم مدهش بالمغامرات والتجارب الحصرية التي منحت أفراد الأسرة كافة التشويق والمتعة مع باقة من العروض الحية، والألعاب المتنوعة، وورش العمل التعليمية، والبطولات والتحدّيات، والعديد من الأنشطة الأخرى.

ولا تزال مفاجآت صيف دبي الدورة 26 من «مفاجآت صيف دبي»، متواصلة عبر الفعاليات الترفيهية والفعاليات الحيّة، والتخفيضات والعروض الترويجية في المتاجر ومراكز التسوق، والفنادق، والمطاعم والمقاهي التي تقدم تجارب لا تُنسى في موسم الصيف والتي تستمر حتى الأحد المقبل. وكثفت الأسواق التجارية ومراكز التسوق في أنحاء الإمارة عروضها أمس في الساعات الأخيرة من الإجازة الصيفية للمدارس بمجموعة من العروض والمفاجآت الاستثنائية.

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