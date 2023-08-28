منى فكري .. تجربة إماراتية متفردة في فن الإدارة

المصدر: دبي - البيان

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تعد منى فكري، التي تشغل حالياً منصب المدير التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «دوكاب»، مثالاً ونموذجاً متفرداً ورائداً في فن الإدارة. لكن هذا التميز جاء نتيجة لما يقارب 27 عاماً من العمل الجاد نتج عنه نجاحات مهمة أوصلتها إلى منصبها الحالي في مجموعة كبيرة مثل «دوكاب».

وقد حرصت «البيان» على إبراز هذا النموذج الناجح من الإماراتيات، وفي تصريحات خاصة أكدت منى فكري أن وظيفة الموارد البشرية لن تكون من بين المهن المنقرضة، في ظل انقراض وظائف متعددة بعد الطفرة التقنية الهائلة، نظراً لأهمية العنصر البشري فيها، لأنها ترتبط بحياة الناس، مشددة على أن هذا المنصب يحقق مصالح المؤسسة والموظفين في الوقت عينه.

وتحدثت منى فكري عن بداياتها وكيف كونت خبرتها، وقالت: حققت إلى اليوم خبرة وصلت إلى 27 عاماً في مجال الموارد البشرية، وقد انضممت إلى مجموعة «دوكاب» في عام 2014، ويمكنني القول إن هذه من الوظائف التي تقوم بتحقيق مصالح الموظفين والشركة معاً، حيث تعمل هذه الإدارة دائماً على تحقيق مصالح وشؤون الموظفين، ومصلحة الشركة التي يعملون فيها، من خلال وضع الأطر لعلاقات الموظفين مع المؤسسة وفق القوانين.

وحول انضمامها إلى شركة متخصصة في مجال التصنيع، لفتت فكري إلى أنها في البدء شعرت أن هذا العالم ذكوري إلى حد ما، ولكن مع الوقت وجدت أن مجموعة من النساء يدخلن الشركة دون تردد، موضحة أن العمل في هذا النوع من الشركات يشكل فرصة للمرأة كي تثبت نفسها في مجالات جديدة وغير مألوفة. وشددت على أن المرأة الإماراتية حصلت على الدعم من الدولة في شتى المجالات، سواء في الدراسة أم العمل، فضلاً عن السياسات المختصة بالرواتب والأجور وفرص العمل والتي جميعها تصب في مجال تمكين المرأة، وهذا بدوره يشجعها على دخول مجالات جديدة.

وقامت فكري بمجموعة من الإنجازات في التوطين، وقالت في هذا الصدد: إن الكفاءات الوطنية تشغل 70 % من المناصب التنفيذية، ويتولى ثلاثة إماراتيين مواقع قيادية ضمن منشآتها التصنيعية، كما أطلقت «دوكاب» ثلاث مبادرات تدريبية وتأهيلية لإعداد الكفاءات والكوادر ضمن برنامج التنمية الوطنية الخاص بالشركة، وتضم المبادرات برنامج «بدايتي» الذي يهدف إلى استقطاب المواطنين وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية في مختلف المجالات، وبرنامج المنح الدراسية، وبرنامج تدريب الطلبة.

وحول التحديات في مجال شؤون الموظفين والموارد البشرية، لفتت منى فكري إلى أن أبرز التحديات في هذه الإدارة، تكمن في كون الموظفين غالباً ما ينظرون إلى الأمور من ناحية شخصية، علماً أن المسؤول في الإدارة يعمل على مراعاة الظروف الشخصية وفقاً للنظم والقوانين.

وأشارت إلى أن هذه الإدارة تتبع القوانين دائماً، وما يمكن أخذه بعين الاعتبار من استثناءات يجب أن يكون متمتعاً بإمكانية التطبيق على جميع الموظفين، فالنظام يسري على الجميع، كما أن الاستثناء يجب أن يكون كذلك، وهذا ما قد لا يدركه جميع الموظفين.

وتؤمن منى فكري بالخبرة التراكمية، واعتبرت أن التطور في أي مجال وتحقيق التميز والنجاح فيه، يأتي من خلال توافر مجموعة من العناصر، بدءاً من حب المرء وشغفه بعمله، مروراً بالتحلي بالرغبة للتعلم وتطوير الذات، والالتزام بالمبادئ الأساسية في العمل، وصولاً إلى التواجد في مقر العمل وتقديم نوعية عمل مميزة، فضلاً عن مساندة الفريق القوي المهم جداً في أي إدارة.

ورأت فكري أن طموحاتها بعد ما يقارب 27 عاماً من العمل، تكمن في أن يكون لديها الفرصة دائماً للعطاء والإنجاز في الحياة، وأن تكون عضواً فعالاً، وليس عضواً خاملاً في الحياة.

وأشارت إلى أنه كان لديها حلم بأن تكمل دراستها حتى تنال الدكتوراه وتدرّس في الجامعة، لكنها لم تتمكن من تحقيقه، لذا ستواصل أحلامها في الإنجاز المهني.

ووجهت منى فكري رسالة إلى المرأة الإماراتية في يوم المرأة الإماراتية، تتمثل في أن تكون مستقلة وطموحة، وأن تعمل في المجال الذي تحبه، وتحافظ على جميع أحلامها، إذ تؤمن بأن المرأة تتمتع بالقدرة على الموازنة بين العديد من المجالات، فهي من الممكن أن تكون أختاً وزوجة وأماً، وكذلك في الوقت نفسه يمكنها أن تكون ناجحة في عملها، فهي بالفطرة تمتلك القدرة على تأدية مهام عدة.

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