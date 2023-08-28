شركة ماجد الفطيم لـ«البيان»: لا نخطط لعملية طرح عام في أسواق المال

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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أكدت شركة «ماجد الفطيم» أنها لا تناقش أو تخطط لعملية طرح عام في أسواق المال، مشيرة إلى أن نسبة إشغال مراكز التسوق في جميع الأسواق ارتفعت إلى 95.3 % خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة» في تصريحات لـ«البيان»، إن الشركة لا تناقش أو تخطط لعملية طرح عام في أسواق المال، مضيفاً: وكما هو الحال مع أي كيان تجاري، نواصل دائماً استكشاف فرص وخيارات النمو، ولكن يظل اهتمامنا وتركيزنا منصباً على مراكمة هذا الزخم الذي عكسته نتائج النصف الأول للعام الجاري، من خلال مواصلة الارتقاء بمستويات التميز التشغيلي وأداء الأصول والنمو المؤسسي المستدام على المدى الطويل.

نتائج إيجابية

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع 74 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعن الأسباب وراء تحقيق الشركة لهذه النتائج الإيجابية، قال: توفرت لدينا العديد من العوامل التي أسهمت في تحقيق تلك النتائج المتميزة على مستوى وحدات أعمالنا في النصف الأول 2023، فقد تمكنا من مضاعفة حجم الأعمال، وركزنا على الارتقاء بتميزنا التشغيلي ودفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، وبذلك نجحنا في تحقيق نمو مؤسسي مستدام مدعوم بأرباح قوية.

وتابع: عكست النتائج تركيزنا على عملائنا والمجتمعات التي نتواجد فيها، وما نقدم من خدمات على مستوى جميع وحدات أعمالنا وأصولنا، فعلى سبيل المثال، سجلت ماجد الفطيم للعقارات نمواً قوياً مدعوماً بمشروعنا السكني في «تلال الغاف» ومراكزنا للتسوق في الإمارات، وارتفاع معدلات الإشغال في فنادقنا، كما ارتفع الإقبال على زيارة مراكز التسوق بـ 12 %، ما يشير إلى العودة القوية لثقة العملاء، فضلاً عن مبيعات المستأجرين التي سجلت نمواً ملحوظاً.

وفيما يخص ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما، ذكر إسماعيل ما زال الحضور إلى دور العرض السينمائي في طور التعافي، ويعود الجمهور تدريجياً مرة أخرى إلى السينما، كما قمنا بتنويع أعمالنا من خلال إنتاجات شركة «فوكس ستوديو» للمحتوى الإقليمي والعربي، وكان آخرها فيلم «ع زيرو»، الذي صدر أخيراً، وهو أول إنتاج لنا في السينما المصرية، كما واصلت ماجد الفطيم للأزياء «أسلوب الحياة»، توسيع نطاق عروضها ما يوفر فرصاً إضافية لمضاعفة معدلات نموها.

نسب الإشغال

وأوضح أن مرونة وقوة اقتصاد الإمارات أسهمت بدور بارز في تحقيق تلك النتائج المميزة، وتعتبر أعمال مراكز التسوق الخاصة بنا من أبرز المؤشرات على ذلك، حيث شهدت مراكزنا للتسوق زيادة في إقبال الزوار بـ 12 % مقارنة بالنصف الأول من 2022، وزيادة مبيعات المستأجرين بـ10 % مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي والإشغال بـ95.3 % بارتفاع 4,7 نقاط في مقابل النصف الأول من العام الماضي، وذلك على مستوى جميع محفظة أعمالنا لمراكز التسوق، في الأسواق / الدول التي نتواجد فيها.

وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أعلنت أخيراً أن أرقام زوار دبي في النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بـ20 % على أساس سنوي، مع 8.55 ملايين زائر للإمارة، وقد لمسنا هذه الزيادة في أعداد الزوار حيث انعكس على الأداء الاستثنائي لمراكز التسوق لدينا.

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