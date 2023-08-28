«دبي كوميرسيتي» تدعم التجارة الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» و«وصل» العقارية، إطلاق خدمة «لوجي - فلو» لدمج العمليات اللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة بتقنية البلوك تشين، بما يُسهم في تخفيض التكاليف على الشركات من هذا الحجم، وفي تعزيز مرونة وكفاءة عملياتها اللوجستية بشكل عام، وعمليات التجارة الرقمية بشكل خاص.

يأتي ذلك بما ينسجم مع مستهدفات «دبي كوميرسيتي»، الرامية إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي ودعم مختلف الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل في دبي ومسيرة التحوّل الرقمي للإمارة، وذلك عبر توفير منظومة رقمية فريدة تعزز من عمليات الشركات ودعمها في تسهيل مزاولة الأعمال، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة «البلوك تشين» للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعتمد «لوجي - فلو» الآمنة والقابلة للقياس على نظام الدفع حسب الاستخدام وفقاً لحجم التعاملات، وذلك مع خدمات دعم على مدار الساعة من دون نفقات مرتبطة بخدمات وصيانة تكنولوجيا المعلومات وشفافية كاملة خلال كامل مراحل الطلب من الإنشاء إلى التسليم.

تكاليف

وقال عبدالرحمن شاهين، نائب رئيس أول بإدارة الممتلكات وسلسلة التوريد: «تأتي هذه الخطوة استجابة لبعض التحديات التي قد تواجه الشركات في مختلف مراحل عمليات التجارة الإلكترونية، وخاصة خلال مرحلة التأسيس، من بينها تكاليف إنشاء منصة بلوك تشين خاصة بالشركة، إلى جانب التكاليف السنوية لتشغيل البنية التحتية لهذه المنصات بسبب طبيعة أنظمتها على مدار الساعة، وهو ما قد ينعكس على العائد بحسب حجم التعاملات، إضافة إلى توافر الكفاءات المتخصصة بهذه التقنيات على مستوى السوق».

وأضاف: «من شأن هذه المنصة توفير حل متميز يساعد في تمكين عمليات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المساهمة بشكل مباشر في تعزيز تطور قطاع التجارة الإلكترونية ونموه خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التوقعات أن تصل حصة مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 12.6 % من إجمالي مبيعات تجارة التجزئة بحلول عام 2026».

يذكر أن «دبي كوميرسيتي» تعد جزءاً من سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، التي تأسست في عام 2021 كجهة داعمة وممكّنة لعمليات عدد من المناطق الحرة، بما فيها المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون و«دبي كوميرسيتي»، وتسعى بشكل رئيس إلى تحقيق الاندماج بين جميع المناطق الاقتصادية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد وبناء منظومة اقتصادية تخدم جميع القطاعات الاستراتيجية، وتسهم في تعزيز القدرات التنافسية في إمارة دبي.

وتمتد «دبي كوميرسيتي» على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة، وتم تطويرها بتكلفة 3.2 مليارات درهم لتقديم الدعم لشركات التجارة الرقمية الجديدة والحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وتوفر «دبي كوميرسيتي» مجموعة من المكاتب الحديثة والمستودعات المتطورة، إلى جانب خدمات الميل الأخير أو التوصيل إلى الوجهة النهائية، وبفضل البنية التحتية العالمية المستوى توفر المنطقة الحرة أيضاً مساحات مكتبية مرنة ومراكز قابلة للتطوير، بما يوفر خيارات متعددة للشركات العاملة في قطاع التجارة الرقمية وغيرها.

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