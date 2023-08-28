تطوير 3 مبانٍ جديدة على الواجهة البحرية في «إثراء ديرة»

المصدر: دبي - بشار باغ

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أكد لاكلان جايد، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في «إثراء دبي»، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أن المرحلة الأولى من مشروع «إثراء ديرة» تتضمن 3 مبانٍ جديدة على الواجهة البحرية، إضافة إلى مساحة خاصة بالأنشطة الترفيهية.

وأوضح جايد في تصريحات لـ«البيان» أنه مع إنجاز المباني متعددة الاستخدامات الجديدة المعروفة بـ«بلازا»، التي تضم عدداً من الأبنية متوسطة الارتفاع ووحدات سكنية ومنافذ للمطاعم والمقاهي، سيرتفع عدد مباني المرحلة الأولى لمشروع إثراء ديرة إلى 50 مبنى، تضم في مجملها 2200 وحدة سكنية مخصصة للإيجار، في حين تضم المباني الموجودة حالياً 1512 وحدة سكنية، والتي بدأت باستقبال المقيمين منذ سبتمبر الماضي ، وهي مشغولة حالياً 100 % مع وجود مستأجرين جدد مسجلين في قوائم الانتظار، وسيتم إنجاز 2 «بلازا» إضافيين قريباً، ليرتفع العدد إلى أكثر من 1700 وحدة سكنية متنوعة الأحجام والمساحات، تشمل وحدات سكنية من استديو وغرفة، وغرفتين، وثلاث غرف، وأربع غرف أيضاً؛ ما يعزز من الخدمات المتكاملة التي يقدمها المشروع لسكانه وزواره؛ باعتباره مجمعاً سكنياً وتجارياً عصرياً في منطقة ديرة، التي تشكل العصب التجاري التقليدي لدبي.

ولفت جايد إلى أن المرحلة الأولى من مشروع «إثراء ديرة» تتضمن 50 مبنى متعدد الاستخدامات، إضافة لامتداد سوق الذهب، الذي تم افتتاحه في أبريل 2022. ويتم حالياً تحديث مخطط المرحلة الثانية، وهي مساحة الأرض الواقعة في الجانب الآخر من فندق «حياة ريجنسي»، بما يواكب خطط التوسع العمراني والحضري لدبي. أما المرحلة الثالثة فتتجسد في سوق الواجهة البحرية في ديرة، الذي بات وجهة تسوق عصرية لتجارة الأسماك واللحوم، والخضراوات والتوابل، والتمور والبهارات، وغيرها. وتبلغ مساحة المخطط الشامل لمشروع إثراء ديرة بمراحله الثلاث 61 هكتاراً.

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع إثراء ديرة إلى جانب الوحدات السكنية أكثر من 400 متجر للتجزئة تعمل حالياً، إضافة إلى مجمع خاص لامتداد سوق الذهب، ومساحات مكتبية تصل مساحتها الإجمالية إلى 600 ألف قدم مربعة تقريباً، وسيصل العدد إلى أكثر من 700 متجر للتجزئة عند تسليم مشروع إثراء ديرة بالكامل، كما يتم حالياً توسيع المعروض الفندقي الحالي ضمن إثراء ديرة من 5 فنادق إلى 8 فنادق تضم 1450 غرفة، يتنوع تصنيفها من نجمتين إلى 5 نجوم.

وأكد جايد أن أسعار إيجارات الوحدات التجارية والسكنية في إثراء ديرة مناسبة جداً، خاصة وأنها توفر تجربة سلسة وعصرية للتسوق والعيش والعمل لجميع للزوار، وكذلك للمقيمين والتجار، كما يتم تنظيم فعاليات وأنشطة ترفيهية وعروض متنوعة على مدار العام في المنطقة.

وقد أسهمت المراحل التي تم إنجازها حتى الآن ضمن مشروع تطوير محور الشندغة، الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في تعزيز انسيابية الحركة المرورية المؤدية إلى مختلف المناطق الممتدة ضمن المشروع، وفي مقدمتها مشروع إثراء ديرة، كما تم توفير أكثر من 8000 موقف للمركبات، من ضمنها مبنى متعدد الطوابق لخدمة المقيمين والزوار للمشروع، وسوق الذهب القديم وامتداده الحديث.

سوق الذهب

وأوضح جايد أن المجمع الخاص الذي يمثل امتداد سوق الذهب يضم 295 متجراً، لافتاً إلى توسيع تخصصات المتاجر لتشمل، إلى جانب تجارة الذهب والمجوهرات، تجارة الفضة والعطور والمنسوجات، كما يضم المجمع 250 مكتباً أيضاً مع مساحات للتخزين، إضافة إلى عدة منافذ للمطاعم ومرافق للخدمات العامة.

وأشار جايد إلى أن تخطيط امتداد سوق الذهب اعتمد على دراسة المتطلبات التفصيلية لتجار الذهب والإضافات التي يحتاج إليها سوق الذهب القديم، بما يشمل شروط ومواصفات تخزين الذهب والمعادن الثمينة والخدمات العامة وغيرها، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي. كما تمت دراسة متطلبات الشرائح المجتمعية في منطقة ديرة لمواكبة متطلباتها في تصميم وتوزيع الوحدات السكنية والتجارية والترفيهية.

وتم الحرص على أن يحافظ امتداد سوق الذهب على نموذج مساحات التسوق المفتوحة، حيث توجد جميع المتاجر في الطابق الأرضي، بما يعزز التفاعل المجتمعي مع الزوار والمتسوقين والمستأجرين.

ويسهم امتداد سوق الذهب في دبي في تعزيز لقب دبي باعتبارها مدينة الذهب، حيث يرتقي بتجربة التسوق والتجارة، وينعش قلب التجارة التاريخي في دبي، وتعد أحد أجمل معالم الجذب الرئيسة في إثراء ديرة، المشروع الجديد متعدد الاستخدامات، الذي يتضمن منطقة أعمال نابضة بالحياة تم تطويرها للإقامة والعمل والتجارة والترفيه، ومحطة مركزية مدمجة للنقل تسهل الوصول إليه وتربط بين ديرة وباقي مناطق دبي بكل سلاسة.

ويحافظ مشروع امتداد سوق الذهب في دبي على الخصائص الثقافية والتراثية الفريدة للسوق الأصلي، مع تقديم تجربة راقية ومريحة للمقيمين ورجال الأعمال والسياح من جميع أنحاء العالم، عبر توفير ممرات فسيحة مظلّلة ومرافق حديثة تشمل مراكز تدريب ومساحات عمل مشتركة ومواقف للمركبات، إضافة إلى العديد من المطاعم والفنادق، ومتنزه قريب من المجمع يطل على الواجهة البحرية.

خدمات متكاملة

وأشار جايد إلى أن «إثراء دبي»، بقيادة رئيسها التنفيذي عصام كلداري، تواصل مواكبة أهداف خطة دبي الحضرية 2040، وخاصة من خلال مشروع إثراء ديرة، الذي يوفر أكثر من 80 % من احتياجات المقيمين ضمن 20 دقيقة أو أقل مشياً بالأقدام أو باستخدام الدراجات الهوائية ووسائل التنقل المرنة، حيث يشكل المشروع مجتمعاً متكاملاً للعيش والعمل، مع توفير حزمة من الخدمات للمقيمين والزوار تشمل محطة مترو ومحطة للباصات ومركزاً طبياً ومركزاً للخدمات الحكومية وروضة أطفال وغيرها، كما سيتم افتتاح دار للسينما قريباً.

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