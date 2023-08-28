شراكة استراتيجية بين «بي إتش إم كابيتال» وتطبيق «تواصل»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «بي إتش إم كابيتال» شراكتها الاستراتيجية مع «تواصل سوبر آب»، التطبيق المتخصص في مجال الاتصالات. وستوفر الشراكة لمستخدمي «تواصل سوبر آب» وصولاً لا مثيل له إلى الأسواق المالية المحلية والدولية عبر منصة «بي إتش إم كابيتال».

وبموجب هذا التحالف، يقدم «تواصل سوبر آب» لمستخدميه فرصاً غير محدودة، إذ يمكنهم متابعة تحديثات سوق الأسهم بشكل مباشر، إضافة إلى تنفيذ التداول عبر منصة «بي إتش إم كابيتال» المتطورة وتمكّن هذه الخدمة المبتكرة والفريدة من نوعها المستخدمين من البقاء على اطلاع دائم على معلومات فورية وموثوق بها عن تغيرات سوق الأسهم، ما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وقال لويس كوريول، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة «تواصل لتكنولوجيا المعلومات»: نؤمن بأهمية تزويد مستخدمينا الأدوات اللازمة التي تمكنهم من قيادة رحلتهم المالية، وتأتي شراكتنا مع «بي إتش إم كابيتال» لتعزيز هذه الرؤية عبر توفير بوابة متطورة لخدمات الوساطة المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز