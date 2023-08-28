«إيكويفو»: توفير خطط ادخار في مكان العمل يجذب أفضل المواهب

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد حازم عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة «إيكويفو» في أبوظبي، أن توفير خطط ادخار في مكان العمل يسهم في جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها.

وقال: من عملي رئيساً تنفيذياً في شركة «إيكويفو» المتخصصة في حلول الادخار المالي للموظفين، شاهدت الأثر المباشر لهذه الخطط في كل من أصحاب العمل والموظفين.

وأضاف: تعمل خطط الادخار في مكان العمل أداة فعالة للشركات لجذب والاحتفاظ بأفضل الموظفين. وفي السوق العالمي التنافسي، يبحث المواهب دائماً عن فرص توفر الأمن المالي والمستقبل الواعد. وعبر تقديم عروض الادخار، ترسل الشركات رسالة قوية أنها تعطي الرفاه المالي لموظفيها الأولوية.

إضافة إلى ذلك، ومع إدخال ضريبة الشركات والفوائد المحتملة المرتبطة بالإسهام في هذه الخطط، قد تتوقع الشركات فوائد ملموسة. ومن خبرتي الاستشارية، شاهدت نجاحاً كبيراً للشركات التي تتبنى هذه الخطط، وتفهم أنها ترتيب مفيد للطرفين، إذ يؤثر الأمن المالي للموظفين مباشرة في نجاح الشركة بشكل عام.

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