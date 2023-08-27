«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحتفي بدور المرأة المحوري

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وذلك ضمن فعالية بارزة عُقدت لتكريم تفاني المرأة الإماراتية ودورها المحوري في تشكيل المشهد الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات.



وجاء هذا الاحتفال تحت شعار «نتشارك للغد»، الذي وجّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بأن يكون شعاراً ليوم المرأة الإماراتية لعام 2023، حيث حضر الاحتفال مجموعة من القياديات الإماراتيات المؤثرات والرائدات من قطاعات مختلفة، ونوهت المشاركات بالإنجازات الهائلة للمرأة الإماراتية ودورها في بلورة رؤية مشتركة للمستقبل، والتأكيد على ضرورة التعاون في مواجهة التحديات المعاصرة.



وفي كلمتها الرئيسة، حثت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، النساء الإماراتيات والمقيمات للمضي قدماً في كتابة قصص نجاحهن، وأكدت الدور المحوري للدعم المتبادل والمعرفة المشتركة والشراكات في صياغة مستقبل واعد. وأضافت: «تذكّري أن المستقبل الذي ترسمينه لا يمكن تحقيقه إلا من خلال جهودنا الجماعية.

إن الشراكات التي نقيمها، والمعرفة التي نتشاركها، والدعم الذي نقدمه لبعضنا البعض، هي التي ستشكل مشهد الغد».



وتجسيداً لالتزام القيادة الإماراتية الراسخ بتمكين المرأة الإماراتية، سلّط الحدث الضوء على اختيار شعار هذا العام ليوم المرأة الإماراتية تماشياً مع شعار الدولة لعام 2023، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، الأمر الذي يؤكد أهمية إقامة الروابط والتعاون مع الجيل الشاب من النساء.

التعلم المستمر

وقالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «نشجع الأجيال القادمة على أهمية التعلم المستمر، ومواصلة السعي الجاد نحوه، نعيش اليوم في عصر تحولي جديد، مبني على اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، يتطلب منا جميعاً اكتساب مهارات وقدرات مبتكرة، كجزء من تعزيز رأس المال البشري في المستقبل».



وفي معرض حديثها عن سنوات خبرتها في مسيرتها المهنية، أكدت الدكتورة منال تريم، عضو مجلس الأمناء الرئيس التنفيذي لمؤسسة نور دبي، دور حكومة الإمارات في التخطيط الدقيق لتحقيق التقدّم المجتمعي.

وقالت: «كل ما تفعله حكومتنا من أجلنا مخطط له بشكل ممتاز. لا يقتصر الأمر على الإلهام فحسب، بل إنه تم التخطيط له مسبقاً ليتناسب مع خططنا المستقبلية. نحن بحاجة إلى رد الجميل، نحن بحاجة إلى العمل، نحن بحاجة للتأثير على الآخرين، وأنا متأكدة أنه من خلال وجودكن هنا اليوم، أنتنّ تؤثرن فعلياً على حياة الكثير من الأشخاص حولكن».

روح الفريق

وأكدت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، أهمية التعاون والعمل المشترك في تحقيق الإنجازات، وقالت: «من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وتبادل المعارف والخبرات مع الزميلات والزملاء، والمرشدين والموجهين، والشركاء، إضافة إلى الحرص على مواكبة التطورات الجديدة، يمكننا فتح آفاق جديدة للنمو وتطوير حلول مبتكرة للتحديات، فالتشارك يمثل حجر الأساس للمرأة الإماراتية لتحقيق أهدافها».



وفي ختام الحدث، وجّهت رجاء المزروعي رسالة قالت فيها: «إن صدى يوم المرأة الإماراتية بات يتردد خارج حدود دولة الإمارات، هو اليوم احتفال عالمي بالمرأة، فإنجازاتنا نحن المواطنات الإماراتيات تؤكد أننا قادرات على تحقيق النجاح والريادة. نجتمع اليوم لترسيخ الإلهام لديكن، وتقديم الإرشاد وتعزيز روح التعاون بيننا لتحقيق النجاح المستمر والمستقبل المستدام».

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