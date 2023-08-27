«إنديا تايمز»: دبي تعيد تشكيل المشهد المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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أشاد موقع إنديا تايمز بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية بإمارة دبي؛ والتي رسخت مكانتها في صدارة أهم المراكز العالمية للخدمات المالية.

وقال الموقع: «إنَّ براعة دبي المالية تعيد تشكيل المشهد العالمي المالي، الذي يجذب الشركات الباحثة عن فرص للنمو والتطوّر والابتكار في سوق متطورة بشكل مستمر».

وجاء في فيديو بثّه الموقع عبر صفحته الإلكترونية إنَّ «دبي تقع على مفترق طرق التجارة، وتقف مركزاً بارزاً للخدمات المالية في المنطقة».

وبحسب ما جاء في الفيديو فإنَّ الأسباب التي جعلت دبي مركزاً عالميّاً للخدمات المالية ما يأتي: بنية تحتية عالمية المستوى، وبورصة مستقرة ومزدهرة، وخدمات مصرفية متطورة؛ ما يجعلها منارة للمستثمرين والشركات الدولية.

وأوضح الموقع أنَّ موقع المدينة الاستراتيجي الذي تعززه سياسات حكومة دبي يعزز البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع ريادتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

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