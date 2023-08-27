«المعهد الدولي للتنمية الإدارية»: الإمارات من أكثر الدول تنافسية في العالم

المصدر: دبي - البيان

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أكد المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، أن الإمارات تعد واحدة من أكثر الدول تنافسية في العالم، بفضل رؤية قيادتها، التي نجحت في صنع نموذج اقتصادي ملهم، إقليمياً وعالمياً. وقال هشام العجمي، المدير التنفيذي للمعهد: إن الإمارات وصلت في أحدث تصنيف للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إلى قائمة أفضل 10 اقتصادات على مستوى العالم، مقارنة بـ64 اقتصاداً وفق 336 معياراً للقدرة التنافسية.

وأضاف في مقال نشر في الموقع الإلكتروني للمعهد: إن الإمارات تمكنت من ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للشركات العالمية من جميع الأحجام، لافتاً إلى أن «السياسات التقدمية لحكومة الإمارات قد سمحت للثقافات المتنوعة بالتعايش بسلام، ما أضفى عليها جاذبية للسياح والمهنيين». وأضاف العجمي: إن ثمة 4 مفاتيح وراء استعداد الإمارات للمستقبل بأهداف بعيدة المدى، وهي: أولاً رؤية واضحة، ثم طموحات للنمو مع المرونة، وثالثاً عقلية استباقية، وأخيراً الحفاظ على نظرة إيجابية.

المعهد الدولي للتنمية الإدارية: الإمارات نموذج اقتصادي ملهم

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