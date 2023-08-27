14 مشروعاً عقارياً جديداً في دبي خلال يوليو

المصدر: دبي - بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت حالة الزخم العقاري في دبي بدعم انتعاش الطلب وتدفق أصحاب الأعمال والمستثمرين والأثرياء من أنحاء العالم، فيما واصلت الإمارة إطلاق المشاريع الجديدة النوعية لمواكبة زخم الطلب ونمو السكان.



وانطلقت خلال يوليو الماضي أعمال بناء 14 مشروعاً عقارياً في دبي، بتكلفة إنشائية تبلغ 3.4 مليارات درهم، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.



وتتضمن المشاريع التي بدأت أعمال إنشائها يوليو الماضي 4568 وحدة عقارية تشمل 755 فيلا ومنزل تاون هاوس بالإضافة إلى 3813 شقة سكنية وفندقية ووحدات تجارية.

ويتم احتساب أعمال بناء المجمعات والأبنية الواقعة في ذات مشروع التطوير الرئيسي كمشاريع مستقلة في البيانات.



وتوزعت المشاريع على عدد من المناطق شملت مرسى دبي والبرشاء جنوب الرابعة، بالإضافة إلى الحبية السادسة والثنية الخامسة بالإضافة إلى الخيران الأولى، إلى جانب نخلة جميرا وند الشبا الأولى والحبية الرابعة، إلى جانب مدينة المطار واليلايس 2 .

وكان النصف الأول من العام الجاري شهد الإعلان عن مشاريع عقارية جديدة في دبي فاقت قيمتها حاجز الـ 154.4 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز