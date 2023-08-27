«سايفر كابيتال»: ريادة إماراتية عالمياً في العملات المشفرة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت «سايفر كابيتال»، أن الإمارات حققت قفزة وريادة في مجال العملات المشفرة على المستوى العالمي.

وقال بيل تشيان، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه على مدار 20 إلى 36 شهراً الماضية، لعبت سلسلة من التغييرات في اللوائح التنظيمية دوراً محورياً في دفع الإمارات إلى موقع مركزي ضمن مجتمع الويب 3 العالمي والعملات المشفرة.

وأرجع هذا التحول إلى تطبيق لوائح أكثر تساهلاً من قبل دولة الإمارات، وهو اتجاه مخالف لدول أخرى، مثل الصين التي فرضت حظراً على العملات المشفرة.

ولفت بيل تشيان إلى أن الولايات المتحدة هي الأخرى متشددة تجاه العملات المشفرة بدلاً من إدارتها بطريقة مناسبة. وفي المقابل، تتميز الإمارات بنهجها المتطور والمنفتح، حيث ترحب برجال الأعمال والمستثمرين العالميين.

ولفتت «سايفر كابيتال» إلى أن التسهيلات لا تقتصر فقط على مجتمع العملات المشفرة، ولكنها تمتد أيضاً إلى استثمارات التقنية والشركات الناشئة، موضحة أن السياسات في الإمارات جيدة جداً ومريحة لأنه من السهل جداً إنشاء شركة خارجية.

وأضافت إن المنطقة الزمنية هنا مناسبة جداً أيضاً للمؤسسين المقيمين في الدولة، حيث إنها ملائمة للتعامل مع آسيا وأوروبا وتوقيت المحيط الهادئ والتوقيت الشرقي.

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