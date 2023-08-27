عودة المدارس تنعش أسواق التجزئة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت أسواق التجزئة في دبي أمس حالة من النشاط الواسع بدعم توافد المتسوقين والزوار من داخل الإمارة وخارجها في إجازة نهاية الأسبوع الأخيرة قبل انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد.

واكتظت الأسواق ومراكز التسوق في أنحاء دبي بالزوار وخاصة العائلات، حيث عادت معظم الأسر التي أمضت إجازات الصيف من المغتربين إلى الدولة استعداداً لبدء العام الدراسي.

وشهدت المبيعات حالة من الرواج الملحوظ شملت باقة واسعة من السلع والمنتجات خاصة السلع التقليدية والهدايا والملابس والأحذية والقرطاسية ومستلزمات المدارس من شنط وأحذية وملابس رياضية، بإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات.

وقدمت العديد من المحلات التجارية وأسواق التجزئة حسومات خاصة لتحفيز الشراء والاستفادة من زخم الطلب.

وتواصلت عروض مفاجآت صيف دبي لتهدى المقيمين والزوار أفضل الفرص والصفقات التسويقية فيما تواصلت الفعاليات الترفيهية وسط أجواء عائلية مبهجة.

وأطلقت العديد من منصات التسويق الإلكتروني العديد من العروض استعداداً للعودة للمدارس وسط منافسة قوية بين المتاجر التقليدية مع نظيرتها الإلكترونية.

وأطلقت مواقع التسوق الإلكترونية العديد من العروض على الأدوات المنزلية والهدايا والملابس ومستلزمات الدراسة، إضافة إلى عروض مميزة على الأجهزة الإلكترونية والحاسبات الآلية، حيث تدعم شبكة الإنترنت السريعة في الدولة عمليات التسوق الإلكتروني.

ومن المنتظر أن تتواصل حالة الزخم اليوم في آخر أيام العطلات الأسبوعية قبل بدء الدراسة فيما كثفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الفعاليات الترويجية والترفيهية ضمن «مفاجآت صيف دبي»، فيما يسدل الستار على فعاليات دورتها الـ26 الأحد المقبل، عبر باقة من التجارب المميزة خلال الفترة المتبقية من المفاجآت.

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