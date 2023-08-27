«لايك ديجيتال»: الذكاء الاصطناعي يعزز جودة الحياة

المصدر: دبي - البيان

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أكد كارل إسكريت، الرئيس التنفيذي لشركة «لايك ديجيتال» أن الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة وتنفيذ المهام اليومية.

وقال: رغم إن مناقشة موضوع النمو السريع للذكاء الاصطناعي قد تثير بعض القلق لدى الأغلبية، إلا أنه من المدهش معرفة أن الذكاء الاصطناعي يؤدي فعلياً دوراً مهماً في حياة الجميع. فقد يمتد تأثيره منذ اللحظة الأولى التي تستيقظ فيها في الصباح وتبدأ في تصفح حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى اللحظة التي تقوم فيها بطلب السلع من موقع «أمازون» حتى ساعات متأخرة من الليل.

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