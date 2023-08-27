«دي بي ورلد» تشارك في المؤتمر السعودي البحري 20 سبتمبر

المصدر: دبي ـ البيان

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تشارك «دي بي ورلد» في الدورة الرابعة من المؤتمر السعودي البحري والتي تعقد في مركز «الظهران إكسبو» بالدمام يومي 20 و21 سبتمبر المقبل لتسليط الضوء على إمكانات القطاع البحري في والفرص التي يوفرها قطاع الخدمات اللوجستية البحرية.

وقالت إيما هويل، مديرة المحتوى لدى «سيتريد ماريتايم»، الجهة المنظمة للحدث: وضعنا جدول فعاليات حافلاً ونجحنا باستقطاب نخبة من الشخصيات القيادية الرائدة في القطاع البحري العالمي للمشاركة فيه، الأمر الذي يؤكد تميز برنامج المؤتمر لهذا العام.

ويتضمن البرنامج التفاعلي الشامل للمؤتمر العديد من الجلسات المتخصصة، بما يساعد الحضور على اختيار الموضوعات التي تهمهم والمشاركة الفاعلة في الكثير من أنشطة المؤتمر. وتضم قائمة المتحدثين 70 شخصية بارزة من الخبراء والمختصين الذين سيسلطون الضوء على مجموعة واسعة من المواضيع المهمة.

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