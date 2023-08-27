«سيدات أعمال الشارقة» يدعو لتعزيز شراكات المرأة في القطاعات كافة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أكد مجلس سيدات أعمال الشارقة أن يوم المرأة الإماراتية كل عام، يمثل فرصةً للاحتفاء بالمنجزات والمساهمات النوعية للمرأة الإماراتية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يحفز المؤسسات من القطاعين العام والخاص على مراجعة استراتيجياتها وخططها لدعم وتمكين المرأة لتكون متسقة دوماً مع توجهات الدولة وطموح مجتمعنا. ودعا المجلس إلى تعزيز شراكات المرأة في القطاعات كافة، وبشكل خاص تلك التي شكلت في الماضي تحدياً لمشاركة المرأة.

وأضاف: في هذا السياق، يحرص مجلس سيدات أعمال الشارقة على أن تكون الزيادة المستمرة لمشاركة المرأة في القطاعات غير التقليدية والتي شكلت تحدياً سابقاً لمساهماتها الشاملة، محوراً رئيسياً في برامجه ومبادراته، ونجح خلال مسيرته في إحداث فروق نوعية في حجم مساهمات المرأة في هذه القطاعات.

ففي أكثر من 37 قطاعاً اقتصادياً، أسهم مجلس سيدات أعمال الشارقة في دعم منتسباته في التخصصات التي اختارتها النساء الإماراتيات، وتنوعت ما بين قطاعات السيارات والفضاء، حيث تجاوزت رائدات الأعمال الإماراتيات التحديات التقنية، وتجاوزن حدود الإبداع في قيادة هذه القطاعات الحديثة.

وقال: تألقت المرأة الإماراتية في أكثر القطاعات حيويةً، كالقطاع الصحي من خلال إدارة عيادات ومراكز صحية ناجحة، إلى جانب العديد من الإسهامات الملموسة في قطاع البناء والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى التجارة الإلكترونية.

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