«علايا» تجربة طهي ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي ـ البيان

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يدخل مطعم علايا ALAYA في قلب مركز دبي المالي العالمي تجربة طهي جديدة تماماً، من خلال مفهوم انتقائي تحرّكه ثلاثية «الابتكار ـ الكرم ـ الصدق» على يد الطاهي إيزو آني.

ويشكّل «علايا» وجهة تناول طعام بأسلوب مميّز، حيث يحتفل فن الطهي بالتاريخ النابض بالحياة والتأثيرات المتنوّعة التي شكّلت الشرق الأوسط. فيقدّم من بنات أفكار الطاهي إيزو آني الحائز على عدة جوائز وصاحب المطاعم الرائد، المقيم في دبي «إيفغيني كوزين»، استكشافاً آسراً للمذاقات والتقاليد؛ فيمزج ببلاغة ما بين مطبخ الشرق الأوسط الشهير والتأثيرات المتوسطية الاستثنائية.

وقد صمم الطاهي «إيزو» قائمة طعام «علايا» وطوّرها، بهدف أخذ روّاد المطعم في رحلة تذوّق، من خلال مفهوم مشاركة الأطباق يكشف عن تقاليد الشرق الأوسط الاستثنائية وكرمه، ومشبع بانتعاش البحر المتوسط. تتنوّع الأطباق التي يقدّمها المطعم بين مازة ساخنة وباردة، سلطات، أطباق رئيسية، أطباق جانبية وتحلية، كل طبق منها مصمم لنقل الزوار إلى مكان وزمان مختلفين، وإدخالهم عالم قصص وتقاليد رمزية للمنطقة.

ويهدف تصميم مطعم «علايا» الداخلي، بمقاربته المتكاملة التي تمزج ما بين الثقافة، التاريخ والتصاميم الرفيعة المستوى، إلى نقل جمال منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط وطابعهما الدنيوي إلى مكان حيوي، متعدد الوجوه، يتضمّن شرفةً لتناول الطعام في الهواء الطلق، ردهة فاخرة وغرفة طعام تفاعلية.

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