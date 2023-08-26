تألق مدهش ودانة بالتعاون مع «إنجلوت»

المصدر: دبي - البيان

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أيام قليلة تفصلنا عن اختتام الدورة السادسة والعشرين من «مفاجآت صيف دبي»، التي تحرص خلالها الشخصيتان المحبوبتان في دبي، مدهش ودانة، على أن يكون كل شخص في المدينة بأبهى وأفضل حال، وذلك بإطلاق التعاون الحصري الجديد من نوعه مع علامة مستحضرات التجميل العالمية «إنجلوت».

وبدأت التجربة أمس وتختتم 3 سبتمبر المقبل، للاستمتاع بالحصول على إطلالات مميزة عبر المستحضرات التجميلية المستوحاة من شخصية دانة في متجر إنجلوت في دبي هيلز مول، والتي تقدم برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومركز التسوق دبي فستيفال سيتي يومياً من الساعة الـ6 مساءً.

وسيتم الإعلان عن المسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الحساب الرسمي لعلامة إنجلوت في الخليج على منصة إنستغرام، كفرصة لربح العديد من الجوائز القيّمة حتى 27 أغسطس للمحظوظين لقاء مشاركتهم في إظهار إبداعهم في فنون المكياج في إطلالة مستوحاة من شخصية دانة باستخدام مستحضرات «إنجلوت»، ونشرها بشكل صورة أو مقطع «ريل»، مع الإشارة إلى حساب إنجلوت.

وحتى 3 سبتمبر، يستمتع المتسوقون بتجربة حصرية وخاصة مع كل عملية تسوق، حيث سيتم تزيين المشتريات الخاصة بهم بأسمائهم، أو كتابة أي نص مفضل لديهم بالحفر عليها، والتي سيتم تسليمها لهم يوم الأحد 10 سبتمبر.

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