30 مشروعاً استفادت من مبادرة «رفوف» في عجمان

المصدر: عجمان - وام

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أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أن البرنامج الصيفي الذي نظمه المجلس بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية والخاصة، تضمن تنفيذ ورش تدريبية متخصصة استهدفت تعزيز قدرات ومهارات صاحبات المشاريع والراغبات في بدء مشاريع جديدة، إلى جانب تعزيز استفادة الناشئة واستغلال أوقات فراغهم وتوعيتهم بأسس اختيار وإدارة المشاريع والتسويق الناجح للخدمات والمنتجات.

وقالت إن ورش البرنامج شملت «استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الحر»، و«أفكار لصيف صحي»، و«الصناعة المستدامة»، و«احتراف الذكاء الاصطناعي»، و«البريستا الصغير المحترف»، و«استخدامات الذكاء الاصطناعي للناشئين».

وأكدت حرص المجلس على تنويع فعالياته التسويقية ضمن مبادرة «رفوف»، بما يسهم في فتح منافذ بيع لمنتجات صاحبات رخص «بدايات» بالتعاون مع الشركاء، مشيرة إلى أن أكثر من 30 مشروعاً استفادت من المبادرة خلال البرنامج الصيفي.

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