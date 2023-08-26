تعيين «بلاس سفن» لبناء «ماج 22»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ماج، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في الإمارات، تعيين «بلاس سفن» ومنحها عقداً قيمته 39 مليون درهم لبناء مشروعها «ماج 22»، وهو عبارة عن مجمع سكني فاخر في مدينة محمد بن راشد بمنطقة ميدان، يتوقع اكتماله في الربع الأخير 2024.

ويضم المشروع، الذي تبلغ تكلفته 110 ملايين درهم، 22 وحدة تاون هاوس من غرفتين وثلاث غرف، ويتبوأ المشروع موقعاً استراتيجياً قرب داون تاون دبي وخور دبي ومنطقة دبي للتصميم، والعديد من المشاريع الفاخرة التابعة لمجموعة ماج، بما في ذلك كيتورا ريزيرف وكيتورا ريزورت، علماً بأنه تم بيع 80 % من الوحدات في هذا المشروع حتى الآن.

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