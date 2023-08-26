سوق دبي يقفز 1.21 % بمكاسب 4.9 مليارات درهم في أسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.21% في أسبوع، بدعم الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقار والسلع الاستهلاكية والصناعة، وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعات القطاعات بنسبة 7.99%، تلاه قطاع العقار 2.18%، والصناعة 1.83%، والمالية 1.06%.

وحقق سوق دبي المالي الأسهم مكاسب قاربت 4.9 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية، وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 685.7 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 690.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وخلال الأسبوع، صعدت أسهم تبريد 12.3%، والإمارات ريم للاستثمار 8.2%، وبنك المشرق 5.2%، والعربية للطيران 4.7%، وتيكوم 3%. وزاد إعمار للتطوير 2.7%، ودبي للاستثمار 2.5%، والاتحاد العقارية 2.2%، والإمارات دبي الوطني 2%، ومصرف عجمان 2%، وإعمار العقارية 1.7%، وأملاك للتمويل 1.4%، وسالك 0.7%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 392.3 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 383.8 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» جاذباً 276.23 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 51.9 مليون درهم خلال 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 646.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 594.5 مليون درهم.

وحقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي صافي شراء بقيمة 120.9 مليون درهم في أسبوع بعد تحقيق مشتريات بقيمة 1.09 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 968.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9765.37 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.36% في أسبوع. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.04 مليار درهم في أسبوع، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 991.9 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 592.4 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي في أسبوع أسهم أم القيوين للاستثمارات العامة 22.55%، والواحة كابيتال 20.3%، وملتيبلاي 12.4%، والإمارات للتأمين 11.1%، وبرجيل القابضة 8.9%. وزاد هيلي القابضة 5.9%، وإي أس جي ستاليونز 5.7%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 5.3%، والدار العقارية 4.7% في 5 جلسات.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بقيمة 7.8 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.6 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.2 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.4 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 123.6 ألف صفقة.

وعلى المستوى اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4099.49 نقطة، متراجعاً 0.17%. أما سوق أبوظبي فقد استقر عند 9765.37 نقطة أمس. وتصدر سهم «الخليج للملاحة» تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة 95.2 مليون درهم، وبلغ سعر السهم 7.08 دراهم. وارتفعت أسهم بنك المشرق 2%، ومصرف عجمان 1.7%، ودبي للاستثمار 1.6%، وتعاونية الاتحاد 0.8%، والإمارات ريم لاستثمار 0.7%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز