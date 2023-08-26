شراكة بين «هيتاشي إنرجي» و«غوغل كلاود»

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «هيتاشي إنرجي»، إحدى الشركات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «غوغل كلاود»، لتعزيز التعاون والابتكار المشترك في العديد من الحلول والخدمات البرمجية السحابية بهدف تسريع التحول في قطاع الطاقة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتوفر حلول «هيتاشي إنرجي» على سوق «غوغل كلاود» الإلكتروني، بما يعكس الجهود التي ستبذلها المؤسستان معاً لتلبية الاحتياجات المتنامية للأسواق والعملاء على الحلول القائمة على السحابة التي تدفع التحول في قطاع الطاقة.

وسيعتمد التعاون بين «غوغل كلاود» و«هيتاشي إنرجي» على حلول «إدارة محفظة الطاقة» EPM من «هيتاشي إنرجي»، إلى جانب قدرات تحليلات البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبنية التحتية الآمنة والقابلة للتطوير من «غوغل كلاود»، بهدف تطوير ونشر حلول جديدة ومبتكرة لمنتجي المرافق الكهربائية والطاقة المتجددة. ويأتي الاستمرار في توفير حلول «هيتاشي إنرجي» لدى سوق «غوغل كلاود» الإلكتروني مدفوعاً بهدف مشترك في صناعة الطاقة يتمثل في السعي لتحقيق نتائج تسهم في زيادة الإيرادات، والاستفادة من الفرص في الأسواق، وتقليل التكاليف والمخاطر.

ويشكّل حل «فيلوسيتي سويت باور برايسيس» من «هيتاشي إنرجي» الثمرة الأولى لهذه العلاقة القيّمة بين الجانبين، والذي سيتوفر لدى سوق «غوغل كلاود» الإلكتروني.

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