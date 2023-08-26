مفاجآت صيف دبي.. العروض تتواصل

المصدر: دبي - البيان

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كثّفت الشركات والفنادق والمنتجعات والأسواق التجارية ومراكز التسوق عروضها خلال الساعات الماضية مع قرب إسدال الستار عن الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي التي تنبض خلاله المدينة بالحياة.

وأطلقت مجموعة من المنتجعات والفنادق في أنحاء دبي، العديد من العروض الختامية الحصرية المذهلة لتطلق الفرصة أمام زوار الإمارة والمقيمين للاستمتاع بإجازة الصيف قبل بدء العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى العديد من العروض والمزايا والخصومات على الإقامة في المنتجعات الصحية، والمطاعم والمقاهي. تتناول العروض الفندقية السماح للأطفال بالاستمتاع بإقامات مجانية وتناول الطعام وسط أجواء ترفيهية عائلية ساحرة وتخفيضات في المطاعم.

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