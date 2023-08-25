" دي بي ورلد" تستثمر 510 ملايين دولار لبناء محطة حاويات في غوجارات الهندية

المصدر: نيودلهي - البيان

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وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية الذكية المتكاملة، اليوم، اتفاقية امتياز مع سلطة ميناء ديندايال لتطوير وتشغيل وصيانة محطة حاويات ضخمة جديدة بسعة 2.19 مليون حاوية نمطية في منطقة كاندلا، غوجارات، على الساحل الغربي من الهند.

وقام بتوقيع اتفاقية الامتياز أس كيه ميهتا، رئيس سلطة ميناء ديندايال ورضوان سومار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد).

وحضر حفل التوقيع على الاتفاقية سارباناندا سونوال، وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الاتحادي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وشانتانو ثاكور، وزير دولة للموانئ والشحن والممرات المائية في الهند، في حفل أقيم في العاصمة، نيودلهي.

ومنحت هيئة ميناء ديندايال في يناير امتياز تطوير محطة الحاويات الضخمة لشركة هندوستان إنفرالوغ الخاصة المحدودة، وهي مشروع مشترك بين مجموعة موانئ دبي العالمية والصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الذي يمثل منصة الاستثمار التعاونية في الهند المدعومة من الحكومة الهندية. ويتم الامتياز من خلال طريقة «البناء والتشغيل ونقل الملكية» (BOT) لمدة 30 عاماً مع خيار تمديد الاتفاق لمدة 20 عاماً أخرى.

ويشمل المشروع إنشاء محطة حاويات ضخمة في تونا تكرا بالقرب من ميناء ديندايال القائم بتكلفة تبلغ 510 ملايين دولار أمريكي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وستبلغ الطاقة الاستيعابية 2.19 مليون حاوية نمطية سنوياً بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء عام 2027، وستشمل رصيفاً بعمق 1,100 متر يمكنه التعامل مع الجيل التالي من السفن العملاقة التي تحمل أكثر من 18,000 حاوية نمطية. وكجزء من اتفاقية الامتياز، يمكن تمديد الرصيف إلى 1,375 متراً.

وسيربط المشروع المناطق النائية من خلال شبكة من الطرق الداخلية والطرق السريعة والسكك الحديدية وممرات الشحن المخصصة، مما يدعم الطلب المتزايد على حلول الخدمات اللوجستية من شمال وغرب ووسط الهند، ويربط الشركات التجارية في الأقاليم بالأسواق العالمية.

وتدير موانئ دبي العالمية حالياً خمس محطات للحاويات في الهند - اثنتان في مومباي، وواحدة في كل من موندرا وكوتشين وتشيناي - بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين حاوية نمطية. ومع إضافة تونا تيكرا، سيكون لمجموعة موانئ دبي العالمية قدرة إجمالية تبلغ 8.19 ملايين حاوية نمطية. ويعتبر المشروع جزءاً من خطط البنية التحتية الوطنية وسيعزز مبادرات حكومة الهند، مثل الخطة الرئيسية «بي أم جاتي شاكتي» والسياسة اللوجستية الوطنية. وستكون محطة الحاويات متوافقة تماماً مع إرشادات الميناء الأخضر التي تضمن الاستدامة في عمليات الموانئ من خلال اعتماد أفضل الممارسات لإدارة بيئة الميناء التي تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة طويلة المدى التي حددتها حكومة الهند.

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال سارباناندا سونوال، وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الاتحادي الهندي: «يعد توقيع اتفاقية الامتياز بين هيئة ميناء ديندايال ومجموعة موانئ دبي العالمية حدثاً بالغ الأهمية بالفعل لأنه يمثل إنجازاً مهماً آخر في بناء أفضل التسهيلات في البنية التحتية في الهند من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتماشى المشروع مع رؤية أمريت كال لعام 2047 التي قدمها رئيس وزرائنا، وسيؤدي إلى مضاعفة قدرة مناولة الموانئ أربع مرات وتطوير البنية التحتية اللوجستية متعددة الوسائط لتعزيز النمو الاقتصادي.

وبمجرد تشغيلها، ستلعب المحطة دوراً مهماً في رؤية الحكومة الطموحة لجعل الهند «مركزاً للصادرات»، كما ستدعم أيضاً عملية توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات مثل النقل والتوزيع وسلاسل التوريد».

وقال إس.ك. ميهتا، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء ديندايال: «يسعدنا أن نتشارك مع مجموعة موانئ دبي العالمية في تطوير أحد مشاريعنا الرائدة في ميناء ديندايال. وستكون محطة تونا-تيكرا الضخمة واحدة من أكبر محطات الحاويات التي سيتم إنشاؤها في البلاد. وسوف يساعد ذلك على زيادة الإنتاجية وقدرات مناولة البضائع في الميناء. وباعتبارنا أحد أكثر الموانئ ازدحاماً في الهند، فإننا ملتزمون بتعزيز قدرتنا على خدمة الدولة والشركات من خلال تقليل الازدحام وزيادة الكفاءة التجارية.

ووافقت هيئة السكك الحديدية الهندية مؤخراً على مضاعفة خط ساماخيالي – جانديدهام أربع مرات، مما سيشكل دفعة كبيرة لمحطة الحاويات القادمة في تونا تيكرا. بالإضافة إلى ذلك، نناقش تنفيذ العديد من المبادرات الأخرى لتعزيز الاتصال بين كاندلا وتونا تيكرا بالتعاون مع وزارة النقل البري والطرق السريعة والسكك الحديدية الهندية».

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «يشرفنا أن نتعاون مع هيئة ميناء ديندايال في تطوير محطة الحاويات الضخمة الجديدة في تونا تيكرا. وستتمكن المجموعة من توفير الفرص التجارية من خلال ربط شمال وغرب ووسط الهند بالأسواق العالمية، وبالتالي تعزيز القيمة لجميع أصحاب المصلحة نظراً لما تجسده الهند من فرص حيوية. ويمثل توقيع اتفاقية الامتياز هذه علامة بارزة أخرى في جهودنا الجماعية مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية للاستفادة من خبرات موانئ دبي العالمية في البنية التحتية اللوجستية والمعرفة المحلية لتقوية سلاسل التوريد في الهند ودعم نمو التجارة والصناعة».

من جانبه، قال راجيف دار، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي: «إننا متحمسون للتعاون مع هيئة ميناء ديندايال ومجموعة موانئ دبي العالمية لتطوير أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الجديدة في قطاع الموانئ في الهند على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستنتج عن هذا المشروع قيمة كبيرة للمستخدمين النهائيين وسيساعد الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في خفض التكاليف اللوجستية للحركة التجارية. ويعد هذا المشروع بمثابة شهادة على قدرتنا على دفع تطوير البنية التحتية على نطاق واسع من خلال الشراكة مع اللاعبين الاستراتيجيين».

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