دمج «مدفوعات كريم» مع خدمة «ماستركارد سيند»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت خدمة «مدفوعات كريم» عن دمج خدماتها مع خدمة «ماستركارد سيند» لتمكين العملاء في دولة الإمارات من إجراء معاملات الدفع عبر محفظتهم بصورة آنية، بالشراكة مع ماستركارد وCheckout، المزود العالمي لحلول الدفع، مما يوفر لهم مزيدًا من الراحة والسهولة عن استخدام تطبيق كريم لتحويل الأموال والحصول على الخدمات اليومية.

وتعتبر Checkout مزوّدًا عالميًا رائدًا لحلول الدفع تساعد الشركات والمجتمعات على النمو والازدهار في ظلّ الاقتصاد الرقمي، بينما توفر خدمة «ماستركارد سيند» للعملاء من الأفراد والمؤسسات إمكانية إرسال واستلام الأموال من جميع أنحاء العالم في الوقت الفعلي، وفق أعلى مستويات الراحة والسرعة والأمان، بخلاف عمليات التحويل المصرفي التقليدية، التي قد تستغرق وقتًا طويلًا يتراوح بين عدة ساعات أو بضعة أيام.

تتوفر خدمة «ماستركارد سيند» في 108 دولة حول العالم، ويتم طرحها حالياً في دولة الإمارات بالتعاون مع Checkout و«مدفوعات كريم»، ذراع التكنولوجيا المالية للتطبيق الشامل في منطقة الشرق الأوسط «Everything app». وتمهد خدمة «ماستركارد سيند» الطريق لإجراء عمليات دفع مبتكرة في الإمارات، مثل الاسترداد المالي السريع في الأسواق، والمدفوعات الخاصة بقطاعات البيع بالتجزئة والتوصيل، فضلاً عن عمليات تحويل الأموال الدولية والتحويل بين الشركات.

وقالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: «نحن سعداء بالعمل جنبًا إلى جنب مع Checkout وكريم لتعزيز حضور خدمة»ماستركارد سيند«في المنطقة، وسنواصل العمل مع شركائنا لتوفير مزيد من خيارات الدفع المبتكرة للمستهلكين، مدفوعين بالتزامنا بدفع عجلة التحول الرقمي في جميع الأسواق التي نخدمها. ونتعهد بمواصلة تعزيز شبكة شراكاتنا لتوسيع حضور خدمة ماستركارد سيند عبر مختلف القطاعات والاستخدامات».

وقال ريمو جيوفاني أبونداندولو، مدير عام شركة Checkout في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «بصفتنا من أوائل شركاء ماستركارد سيند في دولة الإمارات، سنتمكّن من تقديم خدمات دفع متطورة لعملائنا وتوفير تجربة سلسة خلال عملية تعبئة رصيد المحفظة. نلتزم في Checkout بالتعاون مع ماستركارد لاستكشاف استخدامات جديدة لخدمة ماستركارد سيند، وتعزيز الوعي بمزاياها العديدة بين التجار فيما يتعلق بالتمويل والمدفوعات».

من جانبه، قال أحمد صلاحي، مدير الشراكات الاستراتيجية لدى «مدفوعات كريم»: «يمكن أن تساعدنا خدمة ماستركارد سيند على تحقيق غايتنا والوفاء بالتزاماتنا تجاه العملاء بتبسيط تجربتهم في الدفع وتمكينهم من الحصول على أفضل منتجات التكنولوجيا المالية. تعد مدفوعات كريم ذراع التكنولوجيا المالية والمحفظة الرقمية التابعة لشركة كريم، وتمكّن العملاء من تعبئة رصيد المحفظة وتحويل واستلام الأموال بكبسة زر، وكذلك سداد قيمة المنتجات والخدمات المتوفرة ضمن تطبيق Everything App وخارجه. ومع توفير خدمة ماستركارد سيند للعملاء في الإمارات، أصبح بإمكانهم إجراء معاملات الدفع في الوقت الفعلي وبكل راحة وأمان، بما يدعم الشمول المالي ويعزز نمو محفظة كريم الرقمية في السوق».

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