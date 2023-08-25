دوبيزل يطلق تسهيلات جديدة لفحص وتأمين وتمويل السيارات

المصدر: دبي - البيان

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أطلق دوبيزل الموقع الإلكتروني في مجال التجارة والخدمات حديثاً خدمات القيمة المضافة (VAS)، لتمكين المستخدمين من إجراءات فحص شامل، وتأمين وتمويل السيارات بسهولة وأمان عبر قنوات البيع من دوبيزل للسيارات.

وتمثل خدمات القيمة المضافة التي قدمها دوبيزل قفزة نوعية في تسهيل تجربة مالكي السيارات والمهتمين بشراء السيارات على حد سواء.

وقال موقع «دوبيزل»، إن مجموعة الخدمات الشاملة هذه صممت بعناية لتلبية احتياجات مالكي السيارات وتوفير بيئة متكاملة يمكن من خلالها إدارة كافة جوانب الامتلاك من التأمين والتمويل والفحص بكل يسر وسلاسة.

وأضاف: «لم يعد من الضروري التوجه إلى العديد من الجهات لإجراء فحص السيارة.. مع خدمة (VAS) من دوبيزل للسيارات، يمكن للمستخدمين تحديد مواعيد لفحص سياراتهم بسهولة، مما يضمن التزام المركبات بالمعايير القانونية المطلوبة. بالإضافة إلى الوصول إلى شركات تأمين موثوقة تقدم مجموعة متنوعة من الخيارات لتغطية احتياجات مالكي السيارات».

وأفادت دوبيزل: «مع تسهيل عمليات التمويل، أصبحت إمكانية الحصول على التمويل لشراء السيارة أمرًا أكثر يسرًا. يمكن للمستخدمين استكشاف خيارات التمويل المختلفة واختيار الحل المناسب لهم».

المصداقية والأمان

بدوره قال حيدر علي خان، المدير التنفيذي لـ «بيوت ودوبيزل» ورئيس مجموعة «دوبيزل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «باعتبارها الشركة الرائدة في مجال السيارات المستعملة، تلتزم دوبيزل بابتكار حلول ميسرة تسهل عملية شراء السيارات بأكملها. تجسد خدمات القيمة المضافة لدينا التزامنا بإنشاء نظام سلس ومتكامل، لا يساعد مستخدمينا فقط على العثور على سياراتهم المثالية، بل يتيح لهم أيضًا إدارة كافة جوانب امتلاك سيارة براحة وثقة. نحن نؤمن بتقديم حلول شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة».

تجربة شاملة لامتلاك السيارة

مع إطلاق خدمات القيمة المضافة، أصبحت تجربة امتلاك سيارة رحلة ميسرة وموثوقة. يمكن لمالكي السيارات الآن الاستمتاع بتجربة شاملة تشمل العثور على السيارة المناسبة، وضمان فحصها وتأمينها وتمويلها، كل ذلك من خلال المنصة السهلة والآمنة التي يقدمها دوبيزل.

يذكر أن دوبيزل كان قد أطلق مؤخرًا أداة «موثوق»، المصممة لتعزيز الثقة والشفافية ورفع مستوى الأمان للمستخدمين على المنصة وذلك لتوفير طبقة إضافية من الضمان لكل من المشترين والبائعين، وتعزيز بيئة أكثر موثوقية للمعاملات عبر الإنترنت لفئات مختلفة مثل السيارات والوظائف وغير ذلك.

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