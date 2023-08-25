«بروج»: 1.81 مليار درهم مبيعات الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الدكتور حسن كرم، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بروج بي ال سي «بروج» إن الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين التي تم بناؤها في موقع مصنع بروج 3 بمدينة الرويس الصناعية تعد إنجازاً مهماً ورئيسياً في استراتيجية بروج لعام 2030، تعزز مكانة بروج كواحدة من أكبر خمسة مصنعين للبولي أوليفينات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.

وحول القطاعات التي تلبي بروج احتياجاتها من مادة البولي بروبيلين المصنعة في الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين.. قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «بروج» إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على المنتجات المصنعة من مادة البولي بروبيلين خلال العقود القادمة كونها مادة متعددة الاستخدامات وقابلة لإعادة التدوير بسهولة، لافتاً إلى أن الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين تعزز ما تعرضه الشركة من المنتجات المستدامة والمبتكرة والمتميزة لتلبية الطلب المتنامي، وتستخدم مادة البولي بروبيلين التي تنتجها الوحدة في تصنيع حلول التغليف المطور القابلة لإعادة التدوير وتصنيع أنابيب متينة وخفيفة الوزن وقابلة للتحمل لتطبيقات قطاع البنية التحتية.

وأضاف:«منذ بداية تشغيلها الناجح منذ نحو 18 شهراً، ساهمت وحدة بروج الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين بتحقيق مبيعات بقيمة 1.81 مليار درهم كما ساهمت في زيادة حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة من البولي أوليفينات بنسبة 10% على أساس سنوي».

وعن مساهمة الوحدة في تعزيز نمو الشركة خلال النصف الأول من 2023، قال إن الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين ساهمت خلال النصف الأول من عام 2023 بتحقيق مبيعات بقيمة 767 مليون درهم من مادة البولي بروبيلين، والتي تمثل نحو 22% من حجم إجمالي الإنتاج لمادة البولي بروبيلين و10% من حجم الأعمال للشركة، واستقطبت الأسواق الرئيسية لبروج في آسيا نحو 68% من إجمالي مبيعات الشركة، في حين استحوذت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على 32 % الباقية من المبيعات الإجمالية.

وأشار إلى أن الوحدة ساهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من البولي بروبيلين بأكثر من 25% ووسعت مجموعة المنتجات التي توفرها للعملاء، ومع تشغيل الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين ارتفعت الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة إلى 5 ملايين طن في عام 2022، ما يمثل زيادة بمقدار عشرة أضعاف خلال العقدين الماضيين.

وقال الدكتور حسن كرم إن «بروج» تمثل عاملاً رئيسياً في تمكين النمو الصناعي في دولة الإمارات، وعلى مدى السنوات الـ 25 الماضية، ساهمت الشركة في دعم اقتصاد الدولة من خلال منشآتنا التصنيعية العالمية المستوى في أبوظبي، فضلاً عن تطوير المواد الخام المتميزة التي تمكن من تطوير سلسلة الإمداد المحلية.. واليوم، يتم تصدير منتجات الشركة إلى 86 دولة عالمياً، وساهمت مجموعة منتجات الشركة التي تم إنتاجها باستخدام تقنية Borstar إضافة إلى قدراتنا الابتكارية ونهج الانتقال إلى السوق المتكامل في تعزيز مكانة بروج المستدامة والقوية في السوق مما يمكننا من توفير جميع أحجام المبيعات بشكل عملي للاستجابة للتغيرات في الطلب.

وعن توقعات بروج لسوق البولي بروبيلين على مستوى العالم.. أضاف إنه من المتوقع أن ينمو سوق البولي بروبيلين في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بمعدل سنوي قدره 5.5% وتبلغ قيمته 10 مليارات دولار، مضيفاً أن الشركة تستفيد من هذا الطلب والنمو المتوقع من خلال إضافة المزيد من أصناف الحلول إلى مجموعة من المنتجات، إضافة إلى دعم عملاء الشركة وتعزيز سجلها الحافل بالنجاح.

وقال:«إن جهود الشركة لا تتوقف. لقد بدأنا في عقد شراكات استراتيجية لدعم التوسع في حلولنا من البولي أوليفينات المعاد تدويرها كجزء من مجموعة منتجاتنا من الحلول المستدامة. واليوم، نحن فخورون بأن نكون جزءًا من 12 شراكة في 7 دول تخدم مناطقنا الرئيسية. تدعم هذه الشراكات طموحاتنا في استراتيجية التدوير. ويمكن للبولي أوليفينات المعاد تدويرها ميكانيكياً، والتي يتم الحصول عليها من خلال هذه الشراكات، أن تستخدم في تصنيع تطبيقات استهلاكية مختارة مثل التغليف الصناعي والأدوات المنزلية، إضافة للعديد من التطبيقات الأخرى».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز