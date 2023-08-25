تصرفات تاريخية لعقارات دبي في أسبوع بـ 23.1 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 23.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2544 مبايعة بقيمة 7.1 مليارات درهم، منها 183 مبايعة للأراضي بقيمة 1.33 مليار درهم و2361 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.77 مليارات درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 93 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 76 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية.

وقد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 280 مبايعة بقيمة 458 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 207 مبايعات بقيمة 239 مليون درهم وثالثة في اليفره 1 بتسجيلها 167 مبايعة بقيمة 569 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 15.75 مليار درهم منها 94 رهن أراض بقيمة 14.13 مليار درهم و470 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.62 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 14 مليار درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 442 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 121 هبة بقيمة 300.99 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 73.49 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفا الثانية بقيمة 40 مليون درهم.

تصرفات الجمعة

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة يوم الجمعة تسجيل 374 مبايعة بقيمة 851.32 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 36 مليون درهم و363 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 815.32 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة مدينة المطار تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة مدينة المطار.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه السادسة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 187.77 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 47.1 مليون درهم و77 رهن فلل وشقق بقيمة 140.67 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 36 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 25 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 25.58 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الطي بقيمة 8.15 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 5.48 ملايين درهم.

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