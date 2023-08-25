تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 25 أغسطس

المصدر: دبي - محمود حسن

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تراجعت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الجمعة 25 أغسطس، في ظل انخفاض الأسعار عالمياً.

ووفقاً للأسعار التي تم تداولها، فقد سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» 231.75 درهماً، بينما سجل سعر الذهب عيار «غرام 22» مستوى 214.75 درهماً، أما سعر الذهب عيار «غرام 21» فقد استقر عند 207.75 دراهم، وسجل الذهب عيار «غرام 18» نحو 178.00 درهماً.

وعالمياً تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، لكن المعدن النفيس يتجه إلى تسجيل أفضل أداء في ستة أسابيع.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1913.10 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1941.30 دولاراً.

وارتفع الذهب نحو 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، والذي يمكن أن يكون أول أسبوع من المكاسب هذا الشهر، مع صعود الأسعار إلى أعلى مستوى منذ العاشر من أغسطس، الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.05 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 932.60 دولاراً. وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1232.13 دولاراً.

وتتجه الفضة والبلاتين نحو تسجيل أفضل أسبوع منذ 14 يوليو، ويوشك البلاديوم على التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

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